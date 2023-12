Las exportaciones de carne subieron alrededor de 16% en noviembre

Las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en noviembre las 57,5 mil toneladas, por US$ 215,4 millones, con subas de 16,8% en volumen y 16% en valor respecto de octubre, informó hoy el Consorcio de Exportadores (ABC, por sus siglas en inglés)



Con relación a noviembre de 2022, los volúmenes exportados resultan 0,8% superiores; mientras que el valor obtenido fue 10% inferior, agregó la entidad en su informe mensual.



En los primeros once meses del año las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada se ubicaron 619 mil toneladas por US$ 2.541,3 millones, 5,9% superiores en volumen y 22,2% inferiores en valor con relación a los primeros once meses de 2022.



En tanto, el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en noviembre fue de US$ 3.743 por tonelada, valor 0,7% inferior al obtenido en octubre último; y 10,7% más bajo que el precio medio de noviembre de 2022, que había sido de US$ 4.189 por tonelada.



Se observa una tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde mayo de 2022 en adelante; y los US$ 3.743 dólares promedio por tonelada obtenidos en noviembre se ubican más de US$ 2.500 por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril del año pasado.



China volvió a ser el principal destino de exportación, tanto para noviembre como para el acumulado de los primeros once meses del año: representó 82,5% de los volúmenes exportados en noviembre y 78,3% del acumulado en los primeros once meses del año.



En el último mes se embarcaron con destino a China 11.000 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada por US$ 15,8 millones y 36,4 mil toneladas de carne bovina deshuesada por US$ 123,9 millones.



Y el precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en noviembre se ubicó alrededor de US$ 3.400 por tonelada, significativamente por debajo del máximo de US$ 5.900 obtenido en mayo de 2022.



Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina de noviembre totalizaron un volumen de 10 mil toneladas por US$ 14,4 millones.



El precio medio de exportación de estos productos resultó cercano a US$ 1.435 por tonelada, con picos cercanos a US$ 3.000 para el producto lenguas bovinas.



En los primeros once meses del año, las ventas de menudencias y preparaciones bovinas treparon a un volumen de 127,6 mil toneladas por US$ 180,0 millones.