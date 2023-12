Amplían controles para contener brote de encefalomielitis equina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) amplía los controles y las recomendaciones para contener los brotes de encefalomielitis equina (EE), una enfermedad que afecta no sólo a caballos sino también a humanos y que ya registra más de 400 casos positivos en ocho provincias del país.Desde el hallazgo de los primeros casos, el pasado 25 de noviembre. el Senasa confirmó un total de 426 brotes positivos hasta la actualidad, contabilizando 13 por diagnóstico de laboratorio y 413 por diagnóstico clínico (por sintomatologia y nexo epidemiológico).Las provincias donde se registraron los brotes, a la fecha, son Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Santiago del Estero, esta última confirmada el miércoles de la última semana en la localidad de Icaño, departamento de Avellaneda.Al respecto, Mario Iturria, jefe del programa de Equinos del Senasa, explicó en diálogo con Télam que se trata de "un alphavirus que produce una enfermedad viral en las aves, siendo el ciclo normal entre aves, picadura de mosquito, éste pica a otra ave y ahí se va contagiando, actuando como un reservorio de la enfermedad".En este sentido, remarcó que "puede pasar que ese mosquito en vez de picar a un ave, pique al hombre o al equino, como huéspedes incidentales, y se desarrolle así esta enfermedad"."Hasta ahora se sabe que tanto el caballo como el humano son huéspedes terminales, es decir, una vez que esa ave es picado por el mosquito y el mosquito pica al hombre o al caballo, ninguno de éstos transmitirá una enfermedad a otra persona ni a otro caballo, ni tampoco se da la enfermedad cruzada del caballo al hombre o viceversa", ahondó Iturria.El especialista también detalló que existen tres tipos de EE, la del este, del oeste y venezolana, y en el caso de la Argentina "se diagnosticó la del oeste, la cual, de las tres es la menos letal para el caballo, con hasta 30% de letalidad", enfatizó.Consultado por las causas de la llegada de esta enfermedad al país, afirmó que, en el laboratorio del organismo en Castelar, provincia de Buenos Aires, y en el Instituto Vanella de Córdoba, todavía están analizando, pero remarcó que "viene asociado a las aves y el vector es el mosquito"."Entendemos que también tuvo una injerencia el tema climático, sumado a las grandes precipitaciones que hubo, lluvias en el norte y después temperaturas elevadas, demasiada humedad", añadió el jefe de Equinos del Senasa.En esta línea, reiteró que "es una enfermedad que por un lado no es contagiosa pero sí afecta, en este caso, a muchos caballos de trabajo o de campo, y categorías menores de algunos deportivos"."Con lo cual, a nivel productivo vemos que se afecta a todas las categorías de animales; son susceptibles o pueden ser afectadas por esto, más apuntando animales que no están vacunados, con lo cual vemos que potencialmente podría marcar un índice importante a nivel productivo", advirtió Iturria.En cuanto al objetivo a corto plazo en la lucha contra la enfermedad, el funcionario del Senasa aseguró que se apunta, junto al Ministerio de Salud, a "tratar de lograr la contención de la enfermedad".Al respecto, subrayó: "Tenemos dos grandes herramientas en el control del mosquito, que es el vector, pero entendemos que dando las recomendaciones sobre el uso de repelente tanto para el hombre como para el caballo (en el micrositio de la página web del Senasa está disponible el listado con los repelentes para equinos autorizados por el organismo) puede ser una barrera contra la picadura del mosquito".Asimismo, fuentes oficiales del Senasa confiaron que en la brevedad se van a estar incorporando veterinarios acreditados al organismo para participar de los trabajos de inspección, a fin de amplificar los controles.En otro orden, el Senasa coordina una mesa, la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar de los Équidos, que reúne al sector privado, veterinarios, colegios, cámaras de productos veterinarios e instituciones públicas y debatir sobre la patología.Por último, Iturria resaltó la importancia de la notificación al Senasa de casos o sospechas de EE ante cambios de conducta o comportamientos poco habituales en equinos,Para ello, se puede acudir a la oficina del organismo más cercana; eviar un mensaje vía WhatsApp al 11-5700-5704, a través de la aplicación móvil "Notificaciones Senasa" disponible en Play Store (Google); escribir un correo electrónico a la casilla notificaciones@senasa.gob.ar o a través del apartado "Avisá al Senasa" disponible en la página web del organismo.