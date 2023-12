Cómo avanzará Milei con “profundas reformas” económicas, políticas y laborales

Los equipos de Javier Milei trabajan en un conjunto de medidas que serán enviadas al Congreso el próximo lunes, horas después de la asunción del presidente electo.Según el diario. En esa Cámara imaginan un debate en plenario de comisiones, lo antes posible."Todo lo que está dentro de la plataforma de gobierno que fueron las propuestas de La Libertad Avanza es todo lo que se va a hacer,", expresó Paoltroni en diálogo con Radio Splendid.El dirigente libertario contó, además, que se reunió con sus futuros pares de la Unión Cívica Radical, el PRO y Unión por la Patria para iniciar lo que definió como un "arduo trabajo" que se realizará durante el período de sesiones extraordinarias."Vamos a llegar a los consensos necesarios para empezar esta transformación de reglas y normas necesarias que hay que hacer", agregó con optimismo.o. No solo porque el organigrama se va a reducir de 18 a 8 ministerios. Sino porque dentro de esos esquemas también habrá poda de secretarias y direcciones."Está claro que cuando uno reduce no se acaban todas las funciones, algunas se eliminarán y otras se readecuaran", aseguró el próximo ministro de Interior, Guillermo Francos.Y explicó que habrá una "reestructuración del organigrama público, donde hoy hay ministerios que están superpoblados que se tendrán que reducir". En el sistema judicial "va a haber un recorte grande", ejemplificó.Dentro del esquema de recorte se especula con que se sienten las bases necesarias para avanzar en el futuro con lasTambién se espera que la norma incluyaSobre el capítulo de, como dice Milei.Esta semana se conoció que la idea es incluir un capítulo electoral, para suprimir las PASO; un punto que podría acercarlos a muchos gobernadores que también quieren eso.Paoltroni, quien también es productor agropecuario, se definió como alguien que viene desde fuera de la política y que no cree en las divisiones entre peronistas y radicales."El debate es ponernos de acuerdo en las ideas para sacar el país adelante, las divisiones históricas nos han hecho perder mucho a los argentinos. Las elecciones pasaron, ahora hay que ponerse a trabajar para cambiar la historia", remarcó.Victoria Villarruel volvió este martes a la Cámara alta para mantener una serie de reuniones, con el objetivo de cerrar un acuerdo que le permita alcanzar los 37 votos en la sesión convocada para este jueves y, así, desplazar a las actuales autoridades peronistas del Senado.Sobre un total de 72, el Frente de Todos tendrá desde la semana que viene tiene 33 senadores; Juntos por el Cambio, 24; La Libertad Avanza, 7; y el peronismo disidente, 3.En principio, Villarruel contaría con los 7 propios y con los 24 de JxC. La cuenta da 31. Aún le faltarían 6 para alcanzar la mayoría. Eso es lo que está buscando cerrar contra reloj.