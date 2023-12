Docentes aseguran que sufrieron errores en liquidaciones de sueldos

Docentes denunciaron ante el gremio AGMER que sufrieron diversos errores en las liquidaciones de sueldos y percibieron un importe significativamente menor a lo que correspondía. “Recepcionamos unos 200 casos, de afiliados y no afiliados, del departamento Paraná y lo fuimos transmitiendo para que se comiencen a corregir todos los errores cometidos”, expresó el secretario adjunto Agmer Paraná, Martín Tactagi, a Elonce al sostener que “se registraron fallos de sistemas, errores en liquidaciones que tienen que ver con todas las cuestiones sistematizadas y no con los recursos humanos”. Además, sostuvo que exigieron que se resuelva de manera inmediata porque “la desesperación de los compañeros es tremenda. Hay gente que no tuvo los recibidos directamente”.Ante este panorama, mencionó que la situación es muy complicada “porque hay diversas realidades, como madres solteras que alquilan y otros más”.En este contexto, “le exigimos a la patronal que corrigiera esos errores y entendemos que durante el fin de semana estuvieron trabajando para arreglarlo. En tanto durante el día de hoy en el Sistema SAGE, que es donde aparece la historia académica y laboral, comenzamos a aparecer recibos”En este sentido, sumó que “entre hoy y mañana deberían comenzar a aparecer el dinero en las cuentas. De lo contario, estaríamos frente a una escena verdaderamente dramática y el próximo lunes deberíamos a ir a discutir esto, en el marco de lo complicado que sería el momento”“El gobierno se está yendo mañana, 7 de diciembre, porque el lunes asume el nuevo gobierno. Pedimos que se arregle”, apuntó.En tanto, María José López Ortiz, secretaria de prensa, hizo mención al aumento salarial que se iba a liquidar por complementaria y sostuvo que “en algunos recibos comenzaron a aparecer hoy y en algunos casos se corresponden con los depósitos que hay en las cuentas. Se tratan de montos mínimos que no son los salarios”.“Volviendo a la cuestión anterior, quien no tiene recibos no tiene liquidación y es realmente dramático. Un error de sistema para un docente es realmente dramático porque uno tiene que vivir y el salario permite eso”, destacó y sumó.“No sabemos cada caso puntual, deben controla en cada situación”,amplió.Finalmente, Tactagi comunicó que aguardan reunirse con el gobernador electo de manera urgente para discutir paritarias, “queremos un sueldo que nos permita pasar las fiestas y el verano de manera digna. Queremos solucionarle la vida de los compañeros”, cerró.