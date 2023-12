Créditos de Anses: hasta cuándo se puede pedir y cómo verificar la acreditación

Cómo pido el crédito en Anses

Qué pasa si me aprobaron el crédito, pero no lo veo depositado

En octubre, se anunciaronuna aplicación en el monto. La incógnita para aquellos que están dudando si sacarlo o no, esLo cierto es quehasta que se termine el fondo de donde salen, porque están avalados por el Decreto N° 516/17. Pero también es cierto que en el recorte de gastos del nuevo presidente puede estar el cese de los préstamos de Anses.Los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de solicitar préstamos de hasta 600 mil pesos, mientras que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pueden acceder a préstamos de hasta 250 mil pesos. Estos préstamosPor otro lado, los trabajadores en relación de dependencia, pueden acceder hasta un millón de pesos, conasociada a la cuenta sueldo del solicitante.El proceso para obtener estos préstamos implica primero solicitar un turno a través del sitio web www.anses.gob.ar (de 10 a 20hs) y luego realizar la gestión de manera presencial en las oficinas de la ANSES. Una vez aprobada la solicitud,En los últimos días se han presentado ciertas demoras en Anses, por lo que puede ser que el crédito se vea reflejado después de los 10 días hábiles que dice el plazo.También puede salir en la solicitud de AnsesEl proceso de impacto de una transacción con la tarjeta se produce en dos fases, primero en el sitio web de la empresa que administra la tarjeta y luego en el banco emisor.Cuando se realiza una transacción y aún no se refleja en el saldo del banco emisor, es posible que aparezca como un importe negativo bajo la descripción “Anses CRED.DEC 463/23″. En este caso, se sugiere verificar directamente en la plataforma web de la red de tarjetas utilizada., no necesariamente a través del servicio de homebanking.Si en ninguna de estas opciones encontras respuesta a tu situación, lo más recomendable es levantar un reclamo en Anses llamando al 130 o pidiendo asesoría en la sucursal más cercana. Fuente: (Los Andes)