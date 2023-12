Estiman 23% de crecimiento de la producción de trigo en el país

La producción de trigo en la presente campaña 2023/2024 podría crecer un 23,4% en esta campaña respecto a la anterior hasta las 15,5 millones de toneladas de granos, estimó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del área de Análisis Económico de la Subsecretaría de Agricultura (SSA).



De esta manera, este incremento en el volumen superaría en tres millones de toneladas a lo obtenido durante la campaña anterior, fuertemente afectada por la sequía, y se ubica por encima de los guarismos privadas que van desde las 13,5 millones de toneladas estipuladas por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a las 14,7 millones proyectadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).



Asimismo, la cartera agropecuaria estimó que el área ocupada por el cereal asciende a 5,6 millones de hectáreas.



Por otro lado, la SSA proyectó una inversión de US$ 3.205 millones por parte de los productores en la presente campaña, sin incluir gastos de comercialización y cosecha que equivalen a US$ 1.268 millones y US$ 211 millones, para mantener la estructura de la producción.



De esos US$ 3.205 millones, fertilizantes ocupa el 34,8%; alquileres, 24,6%; labores, 16,3%; semillas, 15,5%; y fitosanitarios, 8,7%.



Respecto a los informes privados, la BCBA informó esta semana que la cosecha de trigo ya avanzó sobre el 36,4 % del área apta, con un rinde promedio asciende a 21,6 quintales por hectárea (qq/ha) tras una nueva semana de recolectar lotes con rendimientos variables, que se ubicaron entre los 4 y 70 qq/Ha, pero "en promedio muy superiores a las estimaciones post heladas".



"De sostenerse este nivel de rendimientos podríamos estar frente a un repunte de la proyección de producción", indicó dicha entidad en un informe.



Por su parte, la BCR destacó que las lluvias que cayeron esta semana le dieron un empujón al trigo, proyectando así 300.000 toneladas extra de ese cultivo, 10% más de lo que esperaba hace un mes, en la denominada región núcleo, que comprende el norte de Buenos Aires y centro-sur de Santa Fe y Córdoba.



"El 60% levantado consolida las gratas sorpresas que salen de las cosechadoras", analizaron Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristian Russo, de la BCR, al tiempo que destacaron que "el rinde triguero pasa de 27 a 30 qq/hh".



El informe enfatizó que "la gran noticia en la región núcleo esta semana viene de la mano de la cosecha de trigo, que está superando las expectativas de los productores", puesto que "inicialmente, se esperaba un rendimiento de alrededor de 27 qq/ha, pero el 60% de la superficie cosechada reportó rendimientos superiores, elevando la estimación de producción a 2,7 millones de toneladas".