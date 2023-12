La hacienda en pie marcó un aumento del 18,64% durante noviembre

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer los promedios de las principales categorías bobinas en los remates de hacienda en pie durante el mes de noviembre. Dichos guarismos son el producto de lo operado por las firmas consignatarias en las sociedades rurales entrerrianas.Cabe recordar que octubre había marcado una fuerte recuperación del precio de la hacienda luego de un mes donde los precios habías tendido al estancamiento. Noviembre, en tanto, mostró la misma línea de aumento con un 18,64% sobre octubre.Desde FARER indicaron que "este mes ha sido muy complejo a la hora de analizar el comportamiento de la plaza porque se conjugan varios factores, incluso contradictorios. Obviamente que por un lado va la inflación galopante, pero por el otro ya se sienten los efectos de la sequía y a su vez existieron plazas que tuvieron sobreoferta por los animales retirados de islas y campos bajos producto de la inundación", explicaron, a la vez que recordaron que "los productores se someten a la ley del mercado y no le pueden poner precio a sus animales. Muchas veces lo que obtienen está muy por debajo de lo que merecen y no pueden remediarlo. Incluso la hacienda en pie sigue corriendo detrás de la inflación y poco y nada se dice de ello", señalaron.Puntualmente, las categorías que más crecieron durante noviembre fueron las vacas con cría (+ 44,65%); los novillitos (+ 23,11%); toros (+ 24,35%); terneros entre 190 y 240 kilos (+ 22,20%) y terneros entre 150 y 180 kilos (+ 21,54%).Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de noviembre de 2023 fueron los siguientes: