Plazo fijo tradicional o Mercado Pago: cuánto rinden por mes y qué conviene

Mercado Pago vs plazo fijo: cuánto se gana con $80.000 en un mes

Aquellos usuarios de billeteras digitales, como Mercado Pago, que tienen dinero disponible en la cuenta, pueden ganar una renta diaria con esos pesos sin necesitar hacer operaciones.Esto se transforma en un instrumento similar a un plazo fijo tradicional, aunque presenta algunas diferencias. Una de ellas es que. En cambio,, y hasta que se decide eso se lo está invirtiendo en un fondo de inversión que brinda utilidades de forma diaria.calculó cuánto dinero se puede ganar en Mercado Pago, si se cuenta, por ejemplo, con un capital de $80.000 y no se lo utiliza durante un período seguido de 30 días, que es una referencia comparativa ya que es el tiempo mínimo que se requiere encajar los pesos en un plazo fijo tradicional en un banco.(TNA) que paga, ya que desde fines de abril el Banco Central subió el interés unos 10 puntos porcentuales hasta el, que aplica para constituciones realizadas por personas físicas por menos de $30 millones.En cambio, la tasa que ofrece el sistema empleado por, unos dos puntos porcentuales más elevada que hace un mes.En este último caso, no se está realizando un plazo fijo en términos técnicos, sino que coloca el saldo disponible de los usuarios en un fondo común de inversión (FCI) de bajo riesgo que tiene una variación diaria, donde el capital ingresado es administrado por una firma de asset management, que es regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).Este instrumento de inversión no posee la exigencia de dejar el dinero durante un tiempo mínimo de permanencia en la billetera digital, ni requiere un monto mínimo o máximo a colocar para obtener una ganancia. Condiciones que sí pideCuánto ganará un usuario de Mercado Pago que ingreseen su cuenta de dinero a la vista, y no gaste ese monto durante un período depara poder generar intereses: al final de este periodo tendrá. Esta renta representa una tasa de 5,47% mensual, que equivale al 66,5% anual al momento de realizar este cálculo.En cambio,Por ende, medianteAsimismo,según distintos factores que afectan la variación del valor del fondo común de inversión donde están colocados pesos, y por eso no garantiza recibir ese nivel a lo largo del tiempo., a lo largo del mes, para pagar determinados gastos o imprevistos financieros del hogar. También es útil para los usuarios de la plataforma que no están bancarizados.En cambio, en el caso de los, porque paga una tasa de interés bastante mayor.Para aquellos que tienen la billetera de Mercado Libre y quieren invertir su dinero disponible de forma automática, el proceso es muy sencillo y sólo se precisa, por única vez, ir a la opción "configurar inversión" y activar el ítem en el que se pregunta si se prefiere que todos los pesos ingresados sean siempre invertidos o no.Si no se activa este instrumento de forma automática, también se puede hacer la inversión de manera manual cada vez que se efectúe un nuevo ingreso de pesos en la billetera digital.