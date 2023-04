Establecieron subas superiores a 50% para la materia prima de la yerba mate

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó los nuevos valores para la materia primera de la yerba mate. La medida se dispuso a través de la resolución 107/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, luego de que no se arribara a un acuerdo unánime en el seno del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), lo que hizo necesario el laudo de Agricultura, tal como indica la ley 25.654 de creación del organismo.respecto de los valores fijados para el semestre octubre 2022-marzo 2023.En el bimestre mayo-junio, los precios serán de $ 112.000 para la tonelada de hoja verde y de $ 425.600 para la de yerba mate canchada, en tanto para el trimestre julio-septiembre serán de $120.000 y $ 456.000, respectivamente.El 23 de marzo, por medio de la resolución 45, el INYM sometió a arbitraje de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca la fijación de los precios de la materia prima, al no poder alcanzarse un acuerdo entre los doce miembros del Directorio, en el que se encuentran representados todos los eslabones de la cadena yerbatera.En esa conformación están incluidos los representantes de los Gobiernos de las Provincias Productoras (Misiones y Corrientes) y del Gobierno Nacional.El Directorio del INYM sesiona y toma decisiones con la mayoría simple de sus integrantes, excepto cuando debe fijar el precio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, cuya definición debe ser por acuerdo unánime y, en caso de no lograrse, se deriva al arbitraje de la Secretaría.