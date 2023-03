Reglamentaron bono de hasta $15.000 para jubilados y pensionados: los detalles

El Gobierno Nacional reglamentó el bono de hasta 15.000 pesos que recibirán durante tres meses los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

El bono será otorgado a titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAN); beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o hijas o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.En tanto, aquellos titulares quePor otro lado, habrá un bono deQuienes perciban un importe mayor a $117.330,86 y hasta $122.330,86, “el monto del refuerzo de ingreso previsional será equivalente a la cantidad necesaria hasta alcanzar la suma mencionada en segundo término”.“El refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, aclaró el Gobierno en el decreto que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Trabajo Kelly Olmos.De esta forma, con el aumento de 17,04% a partir de marzo en base a la fórmula de movilidad jubilatoria, la jubilación mínima a partir de este mes será de 73.665 pesos; hasta ahora, era de 60.124 pesos.Mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares (embarazo, asignación prenatal, asignación por nacimiento, asignación por adopción, asignación por matrimonio y cónyuge) subirán a 11.465 pesos a partir de este mes.En total, el incremento se aplicará a 17 millones de personas que reciben alguna prestación. El bono de refuerzo implica una erogación para el Tesoro de 200.000 millones de pesos.