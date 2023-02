El calendario de Anses con aumento y bono: pagan jubilaciones y asignaciones

ANSES dio a conocer los calendarios de pagos de marzo para jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.



Asimismo, el organismo recuerda que, desde el miércoles, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se cobrarán con el aumento del 17,04 por ciento por la Ley de Movilidad. En tanto, los jubilados y pensionados de la mínima recibirán el primer refuerzo de 15 mil pesos, que irá decreciendo hasta los 5000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos. Así, con estos incrementos, la jubilación mínima ascenderá a 73.665 pesos. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de marzo

DNI terminados en 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2: 10 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 14 de marzo

DNI terminados en 5: 15 de marzo

DNI terminados en 6: 16 de marzo

DNI terminados en 7: 17 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 21 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 23 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de marzo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de marzo

DNI terminados en 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2: 10 de marzo

DNI terminados en 3: 13 de marzo

DNI terminados en 4: 14 de marzo

DNI terminados en 5: 15 de marzo

DNI terminados en 6: 16 de marzo

DNI terminados en 7: 17 de marzo

DNI terminados en 8: 20 de marzo

DNI terminados en 9: 21 de marzo Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de marzo

DNI terminados en 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2: 14 de marzo

DNI terminados en 3: 15 de marzo

DNI terminados en 4: 16 de marzo

DNI terminados en 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6: 20 de marzo

DNI terminados en 7: 21 de marzo

DNI terminados en 8: 22 de marzo

DNI terminados en 9: 23 de marzo Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 16 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 17 de marzo Asignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documentos: 10 de marzo al 11 de abril Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 1 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 2 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 3 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 6 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 7 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 8 de marzo al 11 de abril Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 23 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de marzo