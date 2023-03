ANSES informó quiénes cobran Pensiones No Contributivas este miércoles

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que este miércoles pagará las Pensiones No Contributivas a titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 y 1 por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes.



A partir de marzo, la jubilación mínima y las diferentes asignaciones aumentarán un 17,04% a raíz de la Ley de Movilidad Jubilatoria.



Con este nuevo incremento el haber jubilatorio mínimo llegará a 58.665,12? pesos y el máximo a 117.330 pesos, mientras que la AUH y AUE alcanza a 11.465 pesos.



Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen 73.665 pesos comenzaran a cobrar a partir del 8 de marzo próximo según terminación de DNI, sumado al bono de 15.000 pesos.



También a partir del 8 de marzo se iniciará el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de acuerdo con el cronograma establecido por la terminación del documento.



Mientras que los jubilados cuyos haberes superen 73.665 pesos recibirán el pago de su jubilación a partir del 22 de marzo, siempre siguiendo las fechas fijadas por su terminación de DNI.



Por otra parte, sigue el pago de la Asignación de Pago Único como Matrimonio, Adopción y Nacimiento de febrero para todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de marzo próximo.



A su vez, continua el abono de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el 9 de marzo 2023.