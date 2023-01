Apicultura: una de las actividades en emergencia por la sequía

La sequía tiene en vilo a la apicultura y fue incluida, junto a otros rubros, en la declaración de estado de emergencia o desastre agropecuario emitido por el gobierno provincial desde el 1° de diciembre hasta el 30 de junio.La cantidad de miel que se viene cosechando se redujo considerablemente bajo el efecto de La Niña y cayó considerablemente.Al respecto, el Presidente de la Cooperativa Apícola de Paraná, Jorge Pitter, señalo a: “Estamos en una situación de sequía sin precedentes. La lluvia llegó, pero no en la cantidad necesaria, el daño que se ha hecho a la producción ya no es reversible en el corto plazo. Tenemos un par de semanas que si se normalizan las lluvias se puede recuperar algo de producción”.En este marco, alertó que “en la cooperativa somos alrededor de 40 productores, trabajamos alrededor de 20 mil colmenas. La disminución de producción que tuvimos este año, ronda el cuarenta o cincuenta por ciento”.“Todavía no tenemos los numero finales porque queda un trecho de cosecha que no ha concluido. Hasta hace unos días atrás, si se hacía una línea comparativa con respecto a la temporada anterior, estábamos en un orden de cosecha del 20%, es decir un 80% menos que la cosecha anterior”, manifestó Pitter.Aunque aún no están los números finales, porque la temporada no ha terminado, y la dinámica de cosecha hace que la producción aparezca un poco más tarde, se estima que “la reducción va ser de un 50% de la producción con respecto al año anterior, todo depende de cómo se desarrolla el clima de ahora en adelante y si la cosecha de otoño se puede dar en mejores condiciones”, explicó el productor y presidente de la Cooperativa Apícola.En este sentido, “no es la primera vez que los numero son malos, hay otras campañas que se han desarrollado con sequia o con exceso de agua. Lo que actualmente vemos, son dos problemas muy marcados, uno tiene que ver con la gran faltante de agua que trae baja producción y la carencia del mercado para vender mieles oscuras, esto son los dos problemas que estamos teniendo”, finalizó aPitter.