Maíz de primera: Se proyectan pérdidas por u$s 130 millones en Entre Ríos

La sequía histórica que atraviesa la provincia de Entre Ríos y la región profundiza por estos días sus consecuencias en los cultivos. Esta semana, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER analizaron el posible impacto económico generado sobre el cultivo de maíz de primera.A partir del último informe semanal (N° 1057) del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), se presenta una proyección del rendimiento por hectárea del maíz de primera queÉste valor proyectado y la correspondiente cotización del cultivo determinan el ingreso de los productores; si a su vez, se incorporan los costos de la producción es posible construir un cuadro de márgenes por hectárea que nos permitan analizar cuáles resultados económicos que se pueden presentar (no se incluyen costos de estructura de las empresas) en función de los niveles de producción proyectados. A continuación se estiman las pérdidas económicas que enfrentan los productores para la campaña de maíz de primera 2022/23.. Esto equivale a casi 150 mil canastas básicas familiares, hoy en día (mediados de enero) representan 24 mil millones de pesos.De ésta forma, suponiendo precios constantes,Los valores obtenidos reflejan una situación promedio, buscando la representatividad a nivel provincial, pero en cada caso particular las situaciones pueden llegar a ser muy dispares, para ello se propone la siguiente figura, donde se plantea el cuadro de márgenes por hectárea para diferentes escenarios donde podrían oscilar los beneficios de los productores de este cultivo:: se trata de un productor en campo propio con una producción de 5.000 kg/ha, de forma que sus ingresos superarían sus gastos de siembra y cosecha, arrojando beneficios brutos de casi 500 u$s/ha.Escenario probable: en base a las estimaciones del cultivo de 2.500 kg/ha y suponiendo que 30% se trata en campo propio y 70% se realiza en campo alquilado, los ingresos de la cosecha no son suficientes para enfrentar los costos de la actividad, arrojando pérdidas brutas de casi 300 u$s/ha.: cuando la superficie no se cosecha, estando en condición de alquiler, el productor sin ingresos habrá tenido que enfrentar los gastos de siembra y el arrendamiento, perfilando pérdidas brutas por más de 800 u$s/ha.