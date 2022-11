Confirman bono de fin de año para “trabajadores encuadrados en paritarias”

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó que habrá un bono de fin de año para los trabajadores activos encuadrados en paritarias, aunque aclaró que todavía no se definieron los detalles del monto y el universo que lo percibirá."Estamos trabajando sobre el bono de fin de año para el sector activo encuadrado en paritarias", sostuvo la funcionaria nacional, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara días atrás que se otorgará ese monto como compensación ante la inflación.En declaraciones radiales, la titular de la cartera laboral descartó la posibilidad de establecer una suma fija mensual al remarcar que "el proceso de paritarias que se está llevando adelante está siendo muy vigoroso y logrando una alta recuperación".De todos modos, reconoció que "hay una materia pendiente que es la enorme demolición de la capacidad adquisitiva del salario que se produjo durante la gestión de Mauricio Macri".Además, señaló que se debe alcanzar "un difícil y necesario equilibrio entre recomposición y apuesta a quebrar la alta inflación".La ministra de Trabajo también admitió que "muchas veces hay un mecanismo de precarización a través del autoempleo, que es todo este sistema del monotributo, que puede ser muy útil y virtuoso para avanzar en la registración, pero a veces encubre mecanismos de contratación que no son los correctos".Al destacar el crecimiento de los puestos de trabajo, Olmos indicó que "para que sea un empleo efectivamente con derechos hay que mantener el esfuerzo varios años y por eso es tan importante el proceso electoral del año que viene, para que no vuelva un proceso que destruya nuevamente los puestos de trabajo y la capacidad adquisitiva".Respecto a los comicios presidenciales, la funcionaria nacional señaló que "el Frente de Todos tiene que acordar reglas de juego que permitan que sus candidatos a lo largo y ancho del país surjan de un proceso democrático de selección que pueda abarcar a las mayorías populares".Y concluyó: "Me parece completamente legítimo que el presidente Alberto Fernández se pueda proponer y competir por un nuevo período".