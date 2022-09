El precio de la soja cayó $ 2.000: cotiza a $67.000 la tonelada

Economía Bahillo agradeció el aporte de dólares de los agroexportadores de soja

El precio de la soja disponible y para las fijaciones cayó $ 2.000 hasta los $67.000 la tonelada, mientras que para la entrega en octubre se ofrecieron abiertamente $ 67.500 la tonelada.Por el maíz con descarga inmediata las ofertas alcanzaron los U$S 230 la tonelada, US$ 5 por encima de la ofrecido el miércoles.El contrato de octubre se ubicó en US$ 235 y el segmento noviembre-enero concluyó en US$ 240.Por el trigo con descarga disponible y para la posición contractual se registraron ofertas abiertas de US$ 300 la tonelada, mismo valor para el cereal de la campaña venidera.Por último, el girasol se negoció a US$ 420 la tonelada.