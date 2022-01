Retrocedió la sequía de gran escala que dominaba todo el territorio entrerriano

En el inicio de la segunda quincena del año, llegó el esperado alivio pluvial a Entre Ríos. Sin embargo, las altísimas temperaturas de las jornadas previas “pusieron un alto costo a esta decisiva recuperación”, indicaron desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.Las lluvias cubrieron toda la provincia y “luego de diez días sin precipitaciones y una intensa ola de calor, esta semana presenta un oasis meteorológico para la campaña” agrícola.De esta forma, “el balance hídrico muestra una importante recuperación luego de las lluvias generalizadas de esta semana”. No obstante, “sólo responde con reservas adecuadas, en zonas donde los acumulados de lo que va del mes logran superar la barrera de los 100 milímetros. Esto se ha dado sólo en áreas reducidas y cuantifica el elevado volumen de precipitaciones necesario para recomponer la situación a cierto grado de normalidad”, advirtieron desde la entidad.No obstante, marcaron como “es satisfactorio ver que la sequía de gran escala que dominaba todo el territorio provincial el jueves pasado, ha retrocedido en forma significativa. Solo áreas que han presentado lluvias inferiores a los cuarenta milímetros no han logrado el impulso necesario para cambiar de categoría. Sin embargo debemos decir que, incluso en estas zonas, el alivio se ha hecho presente”.Asimismo, “el ambiente es más que favorable y puede ser acompañado por lluvias durante el recorrido hasta el próximo miércoles”, aunque estiman que serán “valores más modestos en el territorio entrerriano”, aunque podrían ser mayores en el sur de la provincia.“No es posible garantizar que no volvamos a tener otra ventana seca y que la pasada haya sido la última ola de calor del verano, sin embargo, vemos señales que revelan un mejor funcionamiento regional, sobre todo por el despliegue de lluvias de gran escala, rompiendo el comportamiento discrecional y tan poco efectivo para el verano”, concluye la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.