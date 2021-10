Se paga esta semana el primer complemento mensual para salario familiar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el miércoles pasado la plataforma virtual para consultar el monto a cobrar correspondiente al complemento de las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF).



El Complemento Mensual para el Salario Familiar impactará en trabajadores registrados con ingresos familiares de hasta $115.062, monotributistas (categorías A, B, C y D) y titulares de la Prestación por Desempleo que tengan hijos a cargo y que reciban la prestación social de SUAF.



ANSES confirmó que "se va a cobrar a partir del 25 de octubre" por medio de un "calendario complementario". Este alcanzará a 2,1 millones de empleados y a 3,2 millones de niños y adolescentes, según detalló el organismo que lidera Fernanda Raverta. SUAF de ANSES: cuál es el monto -$5.063 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares hasta $78.454 y monotributistas A, B o C.

-$3.415 por cada hija o hijo para trabajadores con ingresos familiares entre $78.454,01 y $115.062 y monotributistas de la categoría D. Cómo saber si cobro Las y los beneficiarios del pago del complemento para las Asignaciones Familiares (SUAF) ANSeS, pueden hacer la consulta del monto a cobrar desde MI ANSES.



-Ingresar a Mi ANSeS con CUIL y Clave de Seguridad Social;

-Seleccionar la opción "Hijos/Hijas" y allí arrojará el monto a pagarse en los próximos días. Cómo inscribirme al complemento doble -En este caso, no es necesario realizar ningún trámite dado a que ANSES pagará en la misma cuenta donde se perciben las Asignaciones Familiares (SUAF) cada mes. Esto se hará de forma automática. Requisitos para recibir el Complemento Mensual -Del titular

Actualizar datos personales y del grupo familiar en Anses.

Informar un lugar de cobro en Mi Anses, por Atención Virtual o en una oficina del organismo con turno previo.



-De los hijos

Ser menor de 18 años, soltero y residir en el país.



-De hijos con discapacidad



No hay límite de edad.

Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por Anses.