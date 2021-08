El complejo agroindustrial marcó en julio un récord de ingreso de divisas

El ingreso de divisas al país proveniente de la exportación del complejo agroindustrial alcanzó en julio los US$ 3.519,7 millones, récord para ese mes para toda la serie histórica, con lo que acumula un total de US$ 20.179,5 millones en los primeros siete meses del corriente año, informaron las principales cámaras del sector.



El dato de julio representó un aumento del 4,8% con respecto al mes de junio y del 53,2% en relación al mismo mes de julio del año anterior, informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) en un comunicado.



"El monto de julio pasado resulta récord para ese mes en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda la serie histórica", aseguraron las entidades.



Asimismo, el ingreso de divisas de los primeros siete meses del año reflejó un incremento del 73,9 % interanual y un récord absoluto para el mismo período desde comienzos de este siglo.



"Ese resultado se obtuvo a pesar de la emergencia producida por la histórica bajante del río Paraná, que ocasionó innumerables trastornos a la navegación de los buques de exportación e incrementó los costos logísticos solo en seis meses en 350 millones de dólares", apuntaron las entidades en base a un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario.



También señalaron que, a excepción del aceite de soja, el menor volumen exportado en el período "fue compensado hasta ahora por la fortaleza de los precios internacionales".



Sobre los datos de exportación, Ciara y CEC destacaron que la mayor parte del ingreso de divisas del sector se produce con una antelación a la exportación del producto, de 30 días en el caso de la exportación de granos y de hasta los 90 días para los aceites y harinas proteicas.



"Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", aseguraron las entidades.



Según datos del Indec, el complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el 48% del total de las exportaciones de la Argentina en 2020, mientras que los principales productos de exportación fueron la harina de soja (14,2% del total), el maíz (11%) y el aceite de soja (6,9%).



Por su parte, estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) citadas por Ciara y SEC prevén que la Argentina mantenga el primer puesto en exportaciones 2020/21 mundiales de aceite y harina de soja.