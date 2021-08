Carne: Kulfas aseguró que "se flexibilizará el cupo si no hay nuevos aumentos"

El ministro de Desarrollo Productivo señaló: “Iremos liberando cupos de exportación en la medida en que veamos que sigue la estabilidad (de precios) en el mercado interno”



Cumplidos ya más de dos meses desde que el Gobierno aplicó un cepo a la exportación de carne vacuna, primero total, exceptuando las cuotas asignadas al país, y ahora con una venta permitida al 50%, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió una flexibilización de la medida si “sigue la estabilidad en el mercado interno”, en referencia al precio pagado por los consumidores.



“Iremos liberando cupos de exportación en la medida en que veamos que sigue la estabilidad en el mercado interno”, señaló el funcionario en declaraciones a AM 750.



En el sector se viene esperando una medida que trascendió desde los despachos oficiales: la posibilidad de vender más carne de vaca a China, mercado que se lleva el 75% de las ventas con el producto de una vaca cuya carne no tiene consumo local masivo. Esa vaca registró un fuerte descenso de precios cuando se puso el cepo y luego comenzó a repuntar parte justamente por la expectativa de una mayor liberación para la colocación en China. También se aguardan medidas para la carne kosher para Israel, hoy cuotificada en el 50%.



Fuentes oficiales admitieron que no hay una fecha concreta para la medida por la vaca para China que se espera en el sector con ansiedad.



El Gobierno formalizó un cierre total de exportaciones el 20 de mayo pasado. Lo hizo por 30 días. Dejó afuera de la medida las cuotas como la Hilton y 481 de carne para Europa y un cupo de 20.000 toneladas a Estados Unidos. Vencido el plazo, el 23 de junio último flexibilizó el cepo a un 50% de los embarques. La medida es hasta el 31 del actual pero según lo escrito en el Boletín Oficial se podría prorrogar.



Además, en ese momento el Gobierno prohibió hasta fin de año la exportación de siete cortes: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío.



Las medidas no lograron bajar los precios. Según el último reporte de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), “el precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA registró un aumento de 8,2% entre mayo y junio de 2021”. Recién sobre la segunda quincena de junio se dio una baja del 0,6%, según Ciccra, tendencia que habría continuado en julio y con la cual el Gobierno habla de estabilización en este producto.



Señal de que a la carne le cuesta bajar por un fenómeno que excede su precio en sí y tiene que ver con el contexto inflacionario en general, la semana pasada la Sociedad Rural Argentina (SRA) relevó en nueve productos una suba acumulada del 18% desde marzo pasado.



Por segmento, los incrementos se están dando con mayor fuerza en carnicerías antes que en supermercados. Al respecto, un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) precisó: “Durante el último mes de junio, los precios mostraron subas significativas, del (+8,3%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con subas también significativas, del (+5,9%)”.



Kulfas, de diálogo con el sector, se volvió a referir a la carne hoy y condicionó una mayor flexibilización a lo que ocurra con el precio. Lo que viene “En el tema de la carne, nuestro objetivo es estabilizar el precio, que había subido de manera totalmente injustificada, por algunas prácticas especulativas, por algunos exportadores que estaban haciendo maniobras totalmente ilegales, como subfacturar exportaciones para evadir impuestos. Hemos trabajado en reorganizar el sector, porque nuestro objetivo es que esté bien abastecido el mercado interno y también podamos exportar, pero hay que hacerlo ordenadamente”, dijo.



“Ahora el precio de la carne se ha estabilizado, de hecho ha habido una leve baja. Iremos liberando cupos de exportación en la medida en que veamos que sigue la estabilidad en el mercado interno”, agregó el ministro a AM 750.



Mientras tanto, en la cadena de la carne crece la incertidumbre porque había trascendido una mayor flexibilización que ahora no se concreta. “No sabemos nada”, repiten en el sector, incrédulos. “Si esperan que la carne baje, no lo va a hacer. Ya bajaron la hacienda y de 20 a 30 pesos el kilo de media res que llega a las carnicerías, pero el carnicero no la va a bajar porque tiene otros costos, como el alquiler, impuestos, electricidad, sueldos”, apuntó una fuente del sector privado.



La Mesa de Enlace, en tanto, viene hablando con gobernadores para buscar la ayuda de ellos ante el reclamo al Gobierno por el fin del cepo. Ya habló con los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gustavo Sáenz (Salta). Todos ellos entendieron el reclamo, pero el cepo sigue sin flexibilizarse.