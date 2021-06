Ley de alquileres: cómo será la suba con nuevos contratos que rigen desde julio

Al Índice de Contratos de Locación (ICL) lo publica el Banco Central y contempla por partes iguales la variación de la inflación (IPC del Indec) y de los salarios según el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).



El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervacio Muñoz, en diálogo con Ámbito consideró que "es importante aclarar que se trata de una actualización solo para los contratos firmados en julio del 2020" y que "fueron pocos contratos porque en esa fecha estaba vigente el congelamiento de los alquileres". También resaltó que no se sabe cuántos contratos son porque "hay propietarios que obligaron a los inquilinos a poner una fecha anterior y en otros casos no se registraron los contratos como exige la ley".



"Hoy el índice está en 36%" confirmó Muñóz y comparó esta cifra otros aumentos sucedidos interanualmente entre julio del año pasado y este. "Los alimentos aumentaron un 46%, la inflación fue del 45% y el aumento de los contratos estará el mes que viene algún punto por encima del 36%", dijo a este medio. "La conclusión es que los aumentos están por debajo de la suba de los alimentos y por debajo de la inflación", explicó y opinó que "este es el motivo por el cual quieren derogar la ley".



"La actualización anual baja el ritmo de los aumentos y por otra parte el índice compuesto por la inflación y el salario proyectado genera que el precio de los alquileres esté por debajo de la inflación que es lo que se buscaba con la ley", opinó Muñóz y añadió que "en el caso que los salarios le ganen a la inflación, los precios de los alquileres también estarán por debajo de la recuperación salarial". También sostuvo que "si el sector inmobiliario plantea que el aumento hubiese sido del 32%, el 36% los beneficiaría a los propietarios también".



Por su parte, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claudio Vodanovich, en diálogo con Ámbito explicó cómo se efectuará el aumento de los alquileres en julio: "Se trata de una actualización de los últimos 12 meses que se efectúa a través de un índice que publica en BCRA donde se calcula el 50% del RIPTE que mide los salarios de la administración pública y el otro 50% es el índice inflacionario".



Vodanovich aseguró que antes de la puesta en marcha de la nueva ley, con el sistema de los precios escalonados semestralmente, el aumento hubiese rondado el 32% por lo que considera que es una ley "que perjudicó a todos por igual". También detalló que esta normativa repercutió en los precios de las viviendas. "El 30 de marzo se vencieron el 70% de los contratos porque en Argentina, que se hacían 70.000 contratos por mes, no se hicieron por el congelamiento de los alquileres", especificó.



"Esto generó mucha oferta y poca demanda. Hay propietarios que retiraron las viviendas del alquiler porque solo le da de renta un 2% anual, siempre y cuando lo tenga alquilado. Para recuperar la inflación perdida, los precios para entrar se fueron por las nubes" aseguró Vodanocich. "Se perdió en los últimos 3 años cerca del 30% en el valor del alquiler respecto de la inflación. Para compensar esta cifra y recuperar el tener que esperar un año la actualización, en algunos casos se arrancó entre el 50 y 60% del valor", añadió.



En tanto, Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa, planteó un posible escenario en julio: "Lo que veo es que a partir de julio las propiedades que estén publicadas van a tener aumento. Básicamente, porque si el índice establece que las propiedades a partir de julio aumentan entre un 38 y un 40%, lo que va a suceder es que todas las publicaciones actuales van a registrar una variación en torno a esos porcentajes".



"Eso lo que va a generar es que el inquilino se encuentre con un escenario aún más complejo que el actual. Hoy no se existe una gran cantidad de oferta de propiedades en alquiler, y lo que hay es una gran demanda de gente que necesita alquilar porque comprar es muy complicado sin un crédito hipotecario", opinó Miguel Di Maggio y cerró: "Esta ley lo que hizo fue generar un marco de incertidumbre para los próximos 24 meses, luego de cumplido el primer año de contrato. Ante un escenario de incertidumbre la posición de los propietarios es, preventivamente, a aumentar".





