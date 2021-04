Entraron casi u$s 2.800 millones por exportaciones de agroindustria y fue récord

Las exportaciones agroindustriales representaron un ingreso récord de US$ 2.773,5 millones durante marzo último, por los elevados precios de los commodities en el mercado mundial y la suba de la demanda internacional.Así lo informaron hoy la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).Esos sectores representan el 40% de las exportaciones argentinas.En el primer trimestre, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación alcanzó los US$ 6.724 millones.Ese monto del marzo último fue récord absoluto de las estadísticas de los últimos 18 años y de toda la historia de la exportación agroindustrial argentina, y representa un incremento del 53,22% con respecto a febrero.Las entidades indicaron que fue "gravitante el aumento sostenido de la demanda de alimentos en todo el mundo por el ingreso en la "nueva normalidad" y por la búsqueda en todos los países por recomponer las existencias internas, incluso de reserva.Se destacó el dinamismo en los precios de los productos industrializados basados en la soja (la harina y el aceite son los principales productos exportados por la Argentina) y de los commodities en general.En el plano interno además influyó la liquidación de stocks para facilitar el ingreso de la próxima cosecha gruesa.La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas.Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas.La liquidación de divisas está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos.Entre esos factores se encuentran las oscilaciones internacionales de precios, retracción de la oferta, distinto volumen y valor proteico de las cosechas, condiciones climáticas, feriados, medidas de fuerza sindicales, modificaciones regulatorias, barreras arancelarias y para arancelarias del exterior y exigencias fitosanitarias o de calidad de otros países.El complejo oleaginoso-cerealero aportó, el año pasado, el 40,78% del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.El principal producto de exportación del país es la harina de soja (13,5% del total), un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial que tiene una elevada capacidad ociosa cercana al 50%.