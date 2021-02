El dólar blue bajó y cerró en $148

El dólar blue bajó un peso y cerró en los $148 este jueves, su valor más bajo desde el 11 de diciembre del año pasado, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



De esta manera, la cotización informal acumula un retroceso de $18 en lo que va de 2021, aunque se mantuvo por encima del CCL, que en las últimas dos ruedas se desplomó con mayor intensidad.



Con el cierre de esta jornada, la brecha con el oficial mayorista descendió hasta el 66,2%, nivel más bajo desde el 22 de abril de 2020 cuando el spread alcanzó el 66,1%.



Cabe recordar que el dólar informal bajó en todas las semanas de 2021 luego de alcanzar un techo de $166 en la última rueda de 2020.



El analista Christian Buteler explicó a Ámbito que esta merma es influenciada por la baja de los dólares financieros pero también responde a otros factores. "En diciembre y enero, la cantidad de dinero (Base Monetaria + Leliqs + Pases) no ha crecido y eso le saca un poco de leña al fuego del dólar, y además hay que reconocer que hace tres años que la gente se está dolarizando", sostuvo.



"Más allá de todo creo que estamos ante bajas puntuales, no veo que éste sea el sendero para adelante", sentenció.



Tras tocar un pico de $195 a fines de octubre de 2020, el blue comenzó a recorrer un sendero a la baja que llevó la cotización hasta los $146 el 10 de diciembre. Amagó con repuntar a fin de 2020 pero desde que comenzó el nuevo año que no da síntomas de despegue.