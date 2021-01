Odontólogos de Entre Ríos dejarán de atender con algunas obras sociales

El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, informó aque los profesionales dejarán de prestar servicios a través de las obras sociales, debido a la falta de actualizaciones en los montos y la demora en los pagos.“Cuando el odontólogo trabaja por obra social, muchas veces alcanza a cobrar un valor que no llega a cubrir el costo de la prestación”, explicó el presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, Ricardo García, ay ejemplificó que “una restauración estética simple tiene de costo 1.270 pesos y una prepara paga 1.200 pesos, es decir que pagamos 70 pesos de nuestro bolsillo y no cobramos honorarios”.Además, resaltó que “además hay una demora con la que se realizan los pagos, en un contexto inflacionario se torna una cuestión inviable”.En este sentido, mencionó que “no se puede cobrar plus y las instituciones que nuclean a los odontólogos, firmaron convenio con obras sociales y medicina prepaga y una de las clausulas es que el odontólogo debe cobrar el arancel pactado”.“Por eso, la lucha del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos es que se puedan establecer los valores arancelarios mínimos y que los odontólogos puedan cobrar una diferencia”, sumó.En este momento, cualquier persona que tenga que acudir a un odontólogo “debe consultar previamente con su obra social para saber si están funcionando. Muchas están suspendidas y alguna de las causas es que no se actualizan aranceles o no pagan a tiempo”, contó.Y resaltó: “en la provincia no había una ley que regule la actualización de aranceles, pero hace un tiempo atrás el Colegio de Odontólogos de la provincia estableció los aranceles mínimos y un sistema de actualización en función de los insumos, impuestos, alquileres, amortización de equipamiento”.Consultado sobre la atención para afiliados de Iosper ,dijo que “los círculos de ontológicos de la provincia son los que tienen convenio, en algunos lugares de Entre Ríos mantienen la atención y otros no”.