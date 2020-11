El dólar blue volvió a bajar y cotizó a $157: la brecha cambiaria está en 94%

El dólar blue cedió hoy un peso, a $157, y el mayorista subió, mientras el Banco Central debió retomar las ventas en la plaza cambiaria.El billete en el circuito financiero informal de la city cotizó estable la mayor parte de este jueves y recién retrocedió en forma leve sobre el final.Con los últimos movimientos, el dólar paralelo acumuló una baja de $4 en tres sesiones financieras.En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó diez centavos, hasta los $80,89, en una jornada con bajo nivel de negocios concretados por un feriado en los Estados Unidos.Fuentes del mercado estimaron que el Banco Central finalizó con un saldo negativo en su intervención diaria, en torno a los u$s 10 millones.Las ventas oficiales se dieron luego de que la autoridad monetaria comprara el miércoles u$s 15 millones, lo cual se sumó a los u$s 30 millones adquiridos del martes.En lo que va de la semana, el dólar mayorista experimentó un incremento de 54 centavos.El volumen operado en el segmento de contado fue de solo u$s 112,7 millones, ante la ausencia de actividad en la plaza financiera norteamericana por el Día de Acción de Gracias.Tras la última caída del blue, la brecha con el dólar mayorista se ubicó en 94%.El contado con liquidación cotizó con tendencia negativa sobre el término de la jornada y llegó a $149,54.El Gobierno buscó dar una señal a los mercados para seguir bajando la brecha cambiaria, al relajar las restricciones en las operaciones bursátiles, con una medida de la Comisión Nacional de Valores (CNV).La entidad redujo de 3 a 2 días el "parking", la cantidad de días que el inversor tiene que tener un bono en su poder una vez que lo compra en pesos y antes de venderlo en dólares.Por su parte, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $80,227 para la punta compradora y a $86,527 para la vendedora.Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" operó a $142,76.