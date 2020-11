El dólar blue subió un peso y llegó a $163 tras la brusca caída del lunes

Tras la brusca caída del lunes, el dólar blue recuperó hoy un peso y cotizó a $163, mientras el Banco Central resignó reservas por más de u$s 40 millones, con lo que perdió lo recuperado el día anterior.En el mercado mayorista, la divisa norteamericana avanzó siete centavos y superó los $80, al cotizar a $80,04, en una plaza con muy bajo volumen de u$s 131,2 millones.Según fuentes privadas, la autoridad monetaria habría registrado una caída de u$s 44 millones por su intervención en el mercado."Una disminución de la oferta genuina volvió a requerir del auxilio oficial para atender la demanda en el segmento mayorista", comentó el operador cambiario Gustavo Quintana.Agregó que "en una rueda de muy bajo volumen de negocios, la moneda estadounidense operó muy estabilizada y con mínima fluctuación".El billete paralelo había retrocedido $10 el lunes, con lo que descontó parte de los $23 de avance registrado en las tres jornadas consecutivas anteriores y ahora avanzó levemente.Con el valor actual, la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se mantiene por encima del 100%.El martes de la semana pasada, la brecha cambiaria había caído hasta el 87%, mientras que a fines del mes pasado llegó a rozar el 150%, en un clima de alta volatilidad y tras haber llegado al nivel récord de $195.En el circuito minorista, el dólar se mantuvo inalterable y cotizó en promedio -según el relevamiento del Banco Central- a $79,30 comprador y $85,60 vendedor.Con el agregado del impuesto PAIS y del gravamen del 35% que se puede deducir de Ganancias o Bienes Personales, el billete operó sin variantes a $141,24.En cuanto a las cotizaciones bursátil, el Contado con Liquidación (CCL) experimentó un incremento de 0,8% a $148,59, con lo que el spread frente al oficial se ubicó en el 85,7%.En tanto, el dólar MEP o Bolsa, subió un 0,7% a $143,79, y elevó la brecha con el mayorista al 79,7%.