El Ministerio de Economía realizará este lunes una licitación de bonos por u$s 750 millones, con el objetivo de continuar con la reducción de la presión cambiaria, además mantener a raya las cotizaciones del contado con liquidación y el dólar bolsa.



Se espera que esta operación sea aprovechada por fondos de inversión como PIMCO y Templeton, que pretenden abandonar sus posiciones en pesos y vienen presionando sobre el valor de la divisa norteamericana.



La recepción de las ofertas comenzará a las 11:00 y finalizará a las 17:00 del mismo lunes.



El Palacio de Hacienda dispuso que se recibirán ofertas por el bono en dólares 2030 (AL30) por hasta u$s 500 millones y por el 2035 (AL35) por hasta u$s 250 millones.