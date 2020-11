Concesionarios de autos usados advierten falta de stock: las ventas caen 16,3%

Concesionarios de autos usados advirtieron hoy que la falta de stocks se está convirtiendo en una "pesadilla" para el sector, que en los primeros diez meses del 2020 mostró una caída del 16,3% interanual en ventas.Así lo indicó hoy la Cámara del Comercio Automotor (CCA), al informar que en octubre se vendieron 153.985 unidades, con una suba del 0,64% comparado con igual mes de 2019 (153.008 unidades).Si se compara con septiembre (158.941 unidades), la baja llega al 3,12%.En los diez primeros meses se vendieron 1.211.304 unidades, un 16,3% menos que en igual período de 2019 (1.447.709 vehículos).El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, alertó que el mercado "se mostró más tranquilo que en meses anteriores, bajaron las consultas de clientes y la falta de stock se convirtió en una verdadera pesadilla".No obstante, dijo que "pese al pronóstico pesimista que teníamos en la primera quincena de octubre, el mes cerró con prácticamente igual volumen que el año pasado".Explicó que las agencias están "sorprendidas por los precios que los clientes quieren por sus vehículos (valores que no se ajustan a la realidad del mercado) para cerrar las operaciones y eso hace que muchas no se concreten"."La gente tiene que consultar listas de precios confiables para obtener el verdadero valor de su unidad. Por otra parte, tenemos que decir también, que mucha gente está vendiendo su vehículo porque no lo puede mantener", indicó en declaraciones a la agencia NA.Príncipe sostuvo que "la financiación desapareció y la que se ofrece es realmente prohibitiva para el mercado"."Es un tema que no se entiende: este sector golpeado como está, terminará el año con cerca de 1.400.000 unidades vendidas, un 20% menos que el año pasado y prácticamente sin financiación", señaló.Dijo que "si los bancos hubiesen hecho un esfuerzo y ofrecían tasas interesantes para el público, seguro la historia sería otra".1) VW Gol y Trend: 9.379.2) Chevrolet Corsa y Classic: 5.625.3) Renault Clio: 3.979.4) Toyota Hilux: 3.822.5) Ford Fiesta: 3.596.6) Fiat Palio: 3.221.7) Ford Ranger: 2.997.8) Ford EcoSport: 2.995.9) Ford Ka: 2.926.10)Ford Focus: 2.763.La Rioja: 34,77%.Tierra del Fuego: 31,80%.Jujuy: 30,30%.CABA: 27,97%.Neuquén: 25,95%.Río Negro: 25,25%.Santa Cruz: 25,10%.Formosa: 24,52%.Catamarca: 22,83%.San Luis: 22,49%.Salta: 21,08%.Santiago del Estero: 19,47%.Chubut: 18,32%.Pcia. Bs.As.: 17,87%.Chaco: 13,86%.San Juan: 13,75%.Corrientes: 13,61%.Tucumán: 12,91%.Córdoba: 12,54%.Mendoza: 11,46%.La Pampa: 10,57%.Santa Fe: 6,33%.Misiones: 2,73%.Fuente: CCA.