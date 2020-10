Acuerdo con el FMI: debería estar listo en abril y podría incluir financiamiento

El representante de la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, consideró hoy que sería "altísimamente conveniente" que en abril el Gobierno logre un acuerdo con ese organismo, y estimó además que podría incluir financiamiento."Habíamos hablado varias veces respecto de cuándo el acuerdo era posible. Una forma en que lo podemos pensar es a partir de cuándo es indispensable y a partir de cuándo es conveniente.Entonces, el acuerdo es absolutamente necesario que esté antes de julio del año que viene. Y es altísimamente conveniente que esté en abril", sostuvo el funcionario.Según Chodos, "esos dos mojones se dan por los propios vencimientos ante el Fondo, y con el vencimiento del Club de París que es en mayo. De modo que cuanto antes para acá esté el acuerdo, entendiendo que avanzamos suficientemente rápido y tenemos un buen programa que comprenda las necesidades de la Argentina, mejor".En declaraciones radiales, señaló además que la intención del Gobierno "siempre fue mantener la exposición e ir renegociando lo que se necesite para pagar. También es cierto que podría haber necesidades (de financiamiento) un poco por arriba. Pero no me imagino una cosa que sea muy exorbitante respecto del acuerdo de antes. La intención es ir saliendo, no volver a entrar"."Un programa tiene sus tiempos internos, entonces además de la negociación, hay que encontrar una visión común con el staff y después acordar con ellos el camino a seguir. Además, queda la aprobación del directorio y nosotros pusimos la condición de que pase por el Congreso Nacional", enfatizó.Una nueva misión técnica del FMI llegará a Buenos Aires el mes próximo -luego de que funcionarios del organismo llegaran al país este mes para iniciar el diálogo- y el Poder Ejecutivo busca acelerar el acuerdo que le permita renegociar el crédito por 44 mil millones de dólares que el Fondo otorgó a la Argentina en 2018.