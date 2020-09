Moroni: "No hubo tantos despidos en el segundo trimestre"

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que "no hubo tantos despidos en el segundo trimestre" pero subrayó que el problema fue que "no hubo casi altas" en el mercado laboral."Lo que pasó en el segundo trimestre es que no tuvimos muchos despidos. Lo que ocurrió es que no hubo casi altas", indicó Moroni en declaraciones radiales.El ministro explicó también que desde el Estado se está fomentando que las empresas contraten personal."Los nuevos empleos no están protegidos por la prohibición de despidos y la doble indemnización", remarcó.Además, comentó que el Gobierno trabaja "en un esquema de asistencia en las cargas patronales por zonas geográficas" para asistir aún más a las empresas.