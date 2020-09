Durante la pandemia el desempleo aumentó al 13,1%, la cifra más alta desde 2004

La pandemia y la decisión de instaurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde fines de marzo generó un fuerte impacto en la actividad económica y en los indicadores laborales. Según confirmó esta tarde el Indec, elEsta cifra equivale a unosCon respecto al primer trimestre, había a junio casi 66.000 personas más que se quedaron sin trabajo. Si esta cifra se proyecta al total país, incluyendo la población rural, los desocupados llegan a 2,3 millones de habitantes, sobre un total de 45,8 millones de habitantes.La tasa de desocupación se mide sobre la Población Económicamente Activa (PEA), que es la cantidad de personas ocupadas o que buscan empleo. En el segundo trimestre, la población urbana activa ascendía a 16,1 millones de personas.La, cuando todavía la economía estaba recuperándose del golpe sufrido durante la crisis de 2001-2002.Tanto el nivel de oferta laboral, personas que buscan trabajo, como de ocupados, cayó al menor nivel en 15 años, pese a que la población se expandió en más de 7 millones de personas.De acuerdo con el organismo,. Ambas fueron detectadas por la Encuesta Permanente de Hogares como las menores en la serie histórica que se inicia en 1991. "Estos resultados reflejan en gran medida el impacto que tuvo sobre la dinámica del mercado laboral la pandemia del Covid-19 y las restricciones en determinadas actividades y a la circulación dispuestas por el decreto 297/2020, que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)", precisó.El principal impacto de la emergencia sanitaria en el mercado laboral se verificó en la dinámica de la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total. El segundo trimestre mostró una caída de 8,8 puntos porcentuales frente al período enero-marzo (había sido de 42,2%) y de 9,2 puntos respecto del mismo trimestre de 2019 (42,6%), impulsada por la menor proporción de personas que pudo trabajar.Entre abril y junio,Sobre el total de la población, incluida la rural, el número crece a 15,6 millones.A su vez, la tasa de subocupación -ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas- bajó del 11,7% en el primer trimestre, al 9,6% entre abril y junio. Implica que 1,5 millones de habitantes urbanos estaban subocupados en ese período, frente a los 2,3 millones del trimestre anterior. Si se proyecta la cifra al total país, los subocupados ascendían en ese período a 1,72 millones.Consultado el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, cuando se mira la estructura laboral del segundo trimestre, se observa "la caída brutal de los asalariados no registrados (-44,7%), la destrucción del pequeño comercio y los pequeños propietarios (- 42,9%) y de los cuenta propia ( -29,7%)". "Este derrumbe laboral adelanta el panorama que en términos de aumento de la pobreza y la indigencia tenemos hoy en la Argentina y que el Indec develará la próxima semana", sostuvo el analista.Planteó también que si no se hubiese derrumbado la cantidad de gente que busca trabajo, la tasa de desocupación habría trepado al 29%. "Cuánto de lo que dejo de participar la actividad económica en el marco de la pandemia volverá a hacerlo rápidamente cuando ésta termine es el interrogante más importante del futuro laboral", manifestó.Varios economistas coincidieron, vía twitter, que el desempleo no fue mayor por la fuerte caída de la tasa de actividad y de empleo. "La tasa de empleo cayó más de 9 puntos aún a pesar de las prohibiciones a los despidos. El efecto de esa destrucción de puestos no se ve en el desempleo por la baja de la tasa de actividad. Gente que perdió su ocupación, pero que en el contexto del ASPO dejó de buscar", escribió Gabriel Caamaño, economista de EcoLedesma, en las redes. "No sólo aumentó el desempleo: también hay mucha gente que ni siquiera estuvo buscando laburo (las restricciones de movilidad impactaron ahí, seguro) y pasó a ser inactiva", sostuvo el analista Martín Kalos.