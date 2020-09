Todesca: El endurecimiento del cepo "no es un castigo" a ahorristas ni empresas

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, aseguró que las mayores restricciones para comprar moneda extranjera "no son un castigo" para los ahorristas ni las empresas, sino que "se debían tomar para cuidar las reservas".



"Cuando se pierden reservas, se pierde la capacidad que tiene el Estado para promover la producción y el empleo. Hay una sola caja donde están los dólares, que son los de las exportaciones y, si no se los cuida, la Argentina se precipita a una contracción económica", advirtió la funcionaria.



En declaraciones radiales, Todesca sostuvo que el país necesita dólares para "pagar importaciones y la deuda, y si no, la economía entra en estas trampas en las que entró muchas veces en su historia de falta de dólares, que provoca devaluación, contracción de la actividad económica, caída del salario real y un pico inflación".



La funcionaria garantizó que los importadores "tienen garantizado el acceso al mercado de cambios".



"Los precios en la economía argentina que tienen que ver con componentes importados, se pagan al tipo de cambio oficial. Todo el mundo de la producción va por el mercado único y libre de cambios. No se pagan importaciones a través del mercado del dólar liqui ni por el del blue", enfatizó.



A su criterio, en estas condiciones "hay que exportar más y generar un mercado de ahorro en pesos. Hay que garantizar que, si uno ahorra en pesos, no va a perder contra la inflación".



"Hay que ir recuperando la soberanía de la moneda. Tenemos bienes como los inmuebles y los vehículos de alta gama que están en dólares, pero no se puede funcionar con dos monedas, no puede haber una economía bimonetaria", resaltó.



Con respecto a la inflación, la funcionaria reconoció que los precios "todavía están todos desordenados y hay muchas alteraciones en el mercado, que es una situación típica de economías que tuvieron un fuerte sacudón por inflación como pasó acá ".



"Venimos de una inflación del 54% (en 2019), y este año estaremos 20 puntos por debajo de eso", concluyó.