Guzmán: "No hay nadie que haya rechazado la oferta argentina"

El Gobierno nacional consiguió la reestructuración del 98,8% de los títulos en dólares bajo ley local, tal como informó el ministro de Economía, Martín Guzmán. De esta forma, el resultado del período temprano de aceptación de la oferta consiguió una abrumadora mayoría de canje de los títulos elegibles por nuevos bonos en dólares.



"La sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera ha quedado restaurada, está resuelto el problema del endeudamiento insostenible y también tenemos un mercado de deuda pública en pesos, que está en una situación más normal y en buen camino", explicó Guzmán, en conferencia de prensa, desde el Palacio de Hacienda.



Guzmán consideró que el canje de deuda local permitió revertir el "aumento sustancial del endeudamiento en dólares". "El otro problema es que a partir de 2016 habían entrado muchos capitales extranjeros no para invertir en el sistema productivo argentino sino para aprovechar retornos muy altos, la famosa bicicleta financiera, buena parte de esos capitales quedaron atrapados por el cepo, éste es un problema que teníamos que resolver, es parte del desarme macroeconómico consecuencia de un modelo económico malo", continuó.



"Se ha despejado muy fuerte la carga de deuda", informó el ministro "Este es un proceso. Las cosas no cambian de un día para el otro, pero hoy estamos encaminados en el buen rumbo", dijo.



En el mismo sentido, leyó este anuncio como "un punto de partida fundamental para el proceso de tranquilizar a la economía argentina".



El ministro dijo también que en el canje de deuda local lograron pesificarse u$s 687 millones en canje de deuda local y que se pagó la comisión más baja en la historia de canjes en la Argentina: 0,028%.



Además, informó que los procesos de canje local y en el extranjero "siguen abiertos" hasta el 14 de septiembre. "Todavía hay tiempo para seguir adhiriendo" al canje, agregó y señaló que con el 1% de los bonistas que quedan afuera del canje externo "se seguirá trabajando de forma ordenada".



"Ese 1% que quedó afuera (del canje de deuda bajo ley Nueva York) es porque no pudo entrar" y no porque "haya rechazado la oferta argentina", sostuvo. "Lo que quedó afuera es muy menor y lo mismo ocurre en el canje de deuda local", destacó.



La deuda elegible en dólares de legislación local asciende a US$ 45.820 millones, de los cuales el 45% está en manos del sector público.