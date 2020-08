El Gobierno dice que por ahora el cepo cambiario es "inevitable"

"El manejo macroeconómico en la Argentina es mucho más complejo que en cualquier país vecino", advirtió la funcionaria.



Sostuvo que la "regulación del mercado de cambios es un tanto inevitable para la economía argentina en la situación en la que estamos", que entre otras limitaciones fija un cupo de u$s200 mensuales para la adquisición de divisas por parte de los ahorristas.



De acuerdo con su criterio, el cepo cambiario es una "condición de estabilidad".



"No es un trabajo fácil, pero es inevitable. Es lo que hay que hacer", dijo Todesca Bocco en declaraciones radiales.



A su vez, consideró que debe haber un "equilibrio" entre "la trayectoria del tipo de cambio, la tasa de interés real positiva para que no se pierdan ahorristas y quieran quedarse en pesos, y la regulación del mercado de cambios".



"El dólar es un lugar de refugio. Incluso teniendo los dólares sin un buen rendimiento financiero. De algún modo estás esperando la próxima devaluación y ahí te vas a sentir, entre comillas, rico", analizó.



La economista argumentó: "Es un problema grave. Si no lo metiste en el banco, ese ahorro desapareció del circuito productivo argentino y no está más".



"Te fuiste de viaje y te lo gastaste afuera", señaló, y remarcó que "la Argentina necesita recuperar su moneda y el crédito productivo en pesos".



La vicejefa de Gabinete aseguró que la economía argentina es bimonetaria y explicó que "esto que nosotros naturalizamos, no es así en otros países".



Admitió que el país "ha tenido crisis muy severas y la gente perdió sus ahorros en distintas instancias".



Además, se refirió a la crisis por la pandemia de coronavirus y puntualizó: "En lugar de poner dinero para crédito productivo en sectores estratégicos, tuvimos que atravesar estos meses subsidiando de forma directa los salarios de sector privado, entregando créditos a tasa cero para monotributistas que facturaron menos y diseñando el Ingreso Familiar de Emergencia".



"Los objetivos son los mismos, sostener la producción y el empleo. Hacia adelante, esperemos poder promocionar la producción y aumentar el empleo, que es en realidad lo que necesitamos, pero está claro que vamos a partir de un escalón más bajo", subrayó.



NA