Funcionaria nacional dio indicios sobre el futuro del IFE y la suba de naftas

"Venimos dando una discusión para ver a futuro cómo podemos darle a los beneficiarios del IFE una mejora y se incorporen al mercado de trabajo", sostuvo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.La funcionaria apuntó además que "el IFE vino a demostrar que mucha gente que quisiera trabajar no puede hacerlo".Además, se refirió al posible aumento de las naftas: "El precio del combustible ha estado bajo control hace varios meses. Vamos a tener que ir armando un esquema de salida controlada de esos controles"."Nuestra explicación de la inflación no es por la emisión, está relacionada a los momentos en que el país se queda sin dólares", subrayó.Y agregó que "es la puja distributiva entre trabajadores y empresarios la que genera otro salto de la inflación después de una devaluación".El domingo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que todavía no estaba definido un aumento de las naftas, pero era una posibilidad que se estaba contemplando debido a que el precio está congelado desde diciembre.Según trascendió, existen diferencias dentro del Gobierno respecto a qué hacer con los precios de los combustibles, ya que el atraso puede generar un perjuicio para el Estado pero los aumentos pueden llevar a un aumento de la inflación.