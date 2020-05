Por la cuarentena, el consumo en abril cayó 22%

Abril fue el primer mes en el cual las medidas de emergencia sanitaria impactaron de principio a fin y, a raíz de ello, el consumo se vino a pique: cayó un 22,4% en la comparación con el mismo período pero de 2019. Esto surge de un relevamiento del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, según el cual, la serie sin estacionalidad arrojó una caída de 4,8% mensual y acumula así una baja de 21% en el primer cuatrimestre del año.



El informe del ITE destaca también que la venta de autos nacionales cayó un -79,1% anual. "Asimismo, de acuerdo a la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas se contrajeron un 57%, con bajas en todos los rubros. Por otro lado, el IVA Neto bajó un 14,2%, en un contexto donde la recaudación tributaria creció significativamente por debajo de la inflación. Las importaciones habrían registrado una baja cercana al 8,6% respecto del mismo mes de 2019. Finalmente, el crédito real en pesos continuó mejorando respecto de los meses previos, aunque cayó un 7%", señala el documento.



El aislamiento y distanciamiento social por la pandemia impulsan un nuevo paradigma de pagos sin contacto para protegerse del contagio: el QR o las billeteras.



Por último, el informe adelanta que, de cara a los próximos meses, es esperable que el consumo continúe mostrando una importante retraída respecto de 2019. La flexibilización de la cuarentena en ciertas provincias y municipios sin casos de Covid-19 podría, sin embargo, atenuar la baja, según ITE.



Días atrás, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC había arrojado una contracción del 11,5% interanual en marzo. A raíz de ello, Ámbito Financiero preguntó a una serie de consultores qué esperaban para abril y la mayoría de ellos señaló que la caída que en actividad va a superar el 20%. Claramente, el recorrido del consumo no escapa a la crisis de la economía en general.



"La apuesta del Gobierno es que el consumo, en muchos casos financiado con ingresos públicos, sea el sostén de la demanda. Aun así, proyectamos que el consumo privado se verá afectado, cayendo más de 15% en el segundo trimestre", proyectó recientemente la consultora LCG. El propio Presidente es consciente de esta problemática. En su último discurso, Alberto Fernández admitió: "Tenemos un problema en la economía que es la retracción de la gente y el no consumo".



Ahora bien, ¿cuáles son los rubros más afectados? "Los segmentos de consumo durable son los más perjudicados. Vemos caídas fuertes en autos, motos, electrodomésticos, muebles y decoración. También en juguetería e indumentaria y en gastronomía, que está paralizada", señaló el director de la consultora Invecq, Esteban Domecq.



En tanto, según el informe de ventas minoristas de CAME correspondiente a abril, se puede encontrar un declive de 78,3% anual el electrodomésticos y artículos electrónicos y un 77,4% en ropa y artículos deportivos. En tanto, en lo que refiere a neumáticos y repuestos la baja es del 63,1% y en librerías y jugueterías del 67,6%.



Por el momento, alimentos y bebidas es el grupo que se mantiene más a flote dentro de los que es el derrumbe generalizado, principalmente por el stockeo que se observó al poco tiempo de que fuera decretado el aislamiento.