Ingreso Familiar de Emergencia: Aseguran que el segundo pago será "un refuerzo"

Fecha y lugares de cobro del IFE

El presidente aseguró que esta vez el Ingreso Federal de Emergencia llegará a más beneficiarios y también aseguró que la directora de la Administración Nacional de la Seguridad Social está abocada a ordenar el sistema para agilizar la fecha de cobro del bono. Dado que aún hay beneficiarios que tienen fecha de cobro en junio y otros tanto que aún no tienen fecha de cobro, es probable que reciban el monto de dos subsidios juntos.Sin embargo, desde Anses comunicaron en las últimas horas que no habrá un "segundo bono de 10.000" sino que lo que se pagará será un "refuerzo IFE" aunque no precisaron el monto.De esta manera, el refuerzo IFE llegaría a fines de mayo y algunos beneficiarios cobraría el monto junto con su bono de $10.000 correspondiente a abril.Para conocer el cronograma completo del beneficio de los incriptos, deberán ingresar a la página de Anses. HACÉ CLICK