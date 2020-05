Ingreso Familiar de Emergencia: El refuerzo será para quienes ya están anotados

Mientras todavía continúa el pago de la primera parte del Ingreso Familiar de Emergencia, quienes ya lo percibieron comienzan a preguntar si deberán anotarse o en qué momento se conocerán precisiones acerca del segundo pago, el cual fue confirmado hace una semana por el presidente, Alberto Fernández.Al respecto, la directora general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Fernanda Raverta, aseguró que este "refuerzo" no abarcará a nuevos postulantes.", aclaró la funcionaria enEs decir, no se incluirá a nuevas categorías de monotributistas (en un principio había circulado el rumor de sumar a la Categoría C) y otro tipo de trabajadores.Las únicas solicitudes que se van a reconsiderar para cobrar son aquellas cuya no aprobación se debió a problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos de la ANSES., agregó Raverta sobre lo que se viene con respecto a la posibilidad de aquellos que no fueron elegidos.Por su parte, Bae Negocios informó que desde ANSES, les comunicaron que en realidad no habrá un "segundo bono de 10.000 pesos" sino que lo que se pagará será un "refuerzo IFE" aunque no precisaron el monto.-Trabajadores y trabajadoras informales.-Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.-Monotributistas sociales.-Monotributistas de las categorías A y B.-Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.-Tener entre 18 y 65 años de edad.-Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:-un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.-ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.-una prestación de desempleo.-jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.