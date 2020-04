Cronogramas de Anses: Quiénes cobran esta semana jubilaciones y los $10.000

Esta semana cobrarán los jubilados y pensionados nacionales con haberes superiores a $17.859 según la terminación de su DNI.El lunes 27, lo harán los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3; el martes 28, en 4 y 5; el miércoles 29, en 6 y 7 y el jueves 30 en 8 y 9. Los terminados en 0 y 1 ya lo hicieron el viernes, teniendo en cuenta que se venía una "semana corta".Jubilados y pensionados podrán cobrar en ventanilla de los bancos sin necesidad de sacar turno. El resto de los beneficiarios de la seguridad social no cobrará por ventanilla y deberá hacerlo por cajeros automáticos o terminales de autoservicio.Por disposición del Banco Central, los cajeros automáticos tienen la obligación de expender un mínimo por día de $15.000 y en una única operación si el cliente así lo quisiera, aunque muchos bancos ofrecen la posibilidad de retirar montos superiores. Cabe recordar que hasta el 30 de junio fueron eliminados los cargos y comisiones por operar con cajeros, sin importar si el usuario es cliente o no del banco.También es importante recordar que los beneficiarios que tengan tarjeta de débito pueden retirar su dinero a través de un cajero automático cuando quieran y que no están obligados a ir a la sucursal el día de cobro. Además, pueden usar su tarjeta de débito para hacer compras en comercios.Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que cobren por cuenta bancaria y ya hayan registrado su CBU cobrarán según la finalización de su DNI.El lunes 27, los que tengan terminación en 4; el martes 28, en 5; el miércoles 29, en 6; el jueves 30, en 7. La semana posterior se completará el pago el lunes 4 de mayo, en 8 y martes 5, en 9.Este cronograma no incluye a quienes hayan elegido otros medios de cobro del 16 al 20 de abril.