Advertencia de Fernández a los bancos para que otorguen créditos a las empresas

"La dureza de algunos bancos me cae muy mal, estuvieron cuatro años llenándose de plata con los negocios que les daba el Estado, como las Lebac. Estamos en un momento en el que todo debe flexibilizarse", agregó."Espero que en esta instancia entiendan y le presten dinero a las empresas para que se mantengan en pie. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo pudimos. Espero que entiendan, si me quieren ver malo verán lo malo que me pongo", advirtió."Nuestro plan de negociación con los acreedores sigue en pie y vamos a seguir adelante", sostuvo y señaló: "Vamos a hacer una propuesta que podamos cumplir".Puntualizó: "A mí no me interesa que la Argentina entre en default, quisiera que no entre".Sin embargo, subrayó: "Lo que hace falta es que todos y entiendan en la situación en la que vivimos"."Seguimos con nuestra lógica de no endeudarnos", insistió al ser consultado sobre la posibilidad de pedir un crédito para afrontar la pandemia.Ámbito.com.