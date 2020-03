Denuncian que no se cumple con la normativa del precio del alcohol en gel

Es responsabilidad de todos cumplir y hacer cumplir cada disposición normativa del gobierno. Lo que está en juego es la salud pública. No estamos para avivadas #ControlemosEntreTodos #UnidosPodemosCuidarnos ???#CoronavirusArgentina pic.twitter.com/svVUKRUgAJ — FlorCasamiquela (@FlorCasamiquela) March 15, 2020

La cantidad de casos de personas infectadas con coronavirus crece día a día en la Argentina y de igual manera, la desesperación de la gente por conseguir distintos elementos tanto de prevención como para autoabastecimiento.A pesar que el Gobierno estableció congelar el precio del alcohol en gel al valor que tenía el pasado 15 de febrero, muchas farmacias y diferentes comercios no está cumpliendo con esta normativa, arriesgándose a duras sanciones y lo que es peor "jugando con la necesidad de la gente", es una de las frases que más se repiten en los diferentes reclamos publicados en las redes sociales.Fue mediante la resolución 86/2020, que la Secretaria de Comercio Interior especificó que la comercialización del producto de mayor demanda "no podrán ser alterados durante un período de NOVENTA (90) días corridos", contados a partir de la entrada en vigencia.Según diferentes relevamientos, en Capital Federal la botella de 250 centímetros cúbicos de alcohol en gel es ofrecida al público a 350 pesos, mientras que el alcohol de 500 a 130 pesos y el Ibupirac Flex de 500 a 270 pesos, notando un incremento considerable en cada uno de los productos en cuestión, que son de primer necesidad en tiempos de pandemia. Así lo indicó la periodista Florencia Casamiquela quien subió a su cuenta de la red social Twitter un ticket de compra con el que denunció "la avivada" cuando "lo que está en juego es la salud pública".Al mismo tiempo, Pablo de Caballito denunció que en una farmacia de su barrio "te obligan a comprar lo que ellos quieren... porque te venden dos variedades de alcohol en gel, una grande y una chica juntas y ahí hacen su negocio". "La grande, de 250, cc sale $350 y la chica de 170 cc $250, pero ellos te limitan a llevar eso, y no te permiten comprar dos grandes por ejemplo", manifestó indignado el vecino porteño.En tanto que