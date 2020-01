La producción agrícola llegaría a 138,4 millones de toneladas en Argentina

"El conflicto comercial entre los Estados Unidos y China (que distorsiona los flujos comerciales), sumado a las inundaciones y menores rindes previstos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en ese país (afectan a la oferta global de maíz y soja), y la peste porcina africana (impacta en la demanda de soja desde China), provoca un clima volátil para los precios de las commodities", sostuvo el informe.



"En el acumulado de once meses de 2019 se exportaron 93,1 millones de toneladas de granos, con un fuerte aumento interanual de 37,3% con respecto a igual período del año 2018, mientras que en valores las ventas externas verifican un avance del 21% en el acumulado a noviembre de 2019, con exportaciones por US$ 25.678 millones", añadió.



Así, la abultada producción agrícola del ciclo 2018-2019 repercute en las exportaciones del sector.



"La participación de las ventas externas del sector agrícola en el total de las exportaciones de nuestro país llegó al 43% en el acumulado de once meses de 2019, superior al 37,6% de igual período del año 2018, por lo cual el sector agroindustrial es el más importante del comercio exterior argentino", indicaron los autores del reporte.



China ocupó el primer lugar como el principal destino agrícola del país en valores, con una demanda por US$ 4058 millones (15,8% del total), seguido por Vietnam (12,2%), India (7,8%), Brasil (7,3%), Indonesia (6,7%), y Argelia (5,8%).



En volúmenes, Vietnam fue el primer comprador, con el 15,2% del total, seguido por China, con el 12% del volumen total, por Brasil (7,6%) y por Indonesia (6,7%).



Para Alejandro Ovando, director de IES Consultores, "un punto favorable de cara a la campaña 2019-2020 es que podría aparecer crédito productivo con una relajación de tasas de interés".