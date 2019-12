Los empresarios piden atender los problemas del sector privado

Algunas empresas, como Celulosa y Vicentín, están encontrando problemas para pagar sus deudas, mientras que continúa la incertidumbre entre los hombres y las mujeres de negocios sobre las primeras medidasdel nuevo Gobierno. Definiciones sobre deuda, aguinaldos y emisión Miguel Blanco, titular del Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y director general de Swiss Medical, dijo: "Debería haber definiciones sobre la deuda pública en pesos y en dólares a corto plazo y tenemos que conocer cómo se van a financiar los sueldos y aguinaldos de diciembre, porque parece que va a haber una importante emisión monetaria para pagarlos y que habrá que absorberla en enero o febrero, con la utilización de instrumentos que todavía no sabemos. Podría ser una suba de los encajes".



"Espero que haya un plan integral que contemple todos los aspectos macroeconómicos. Si hay un acuerdo de precios y salarios debería estar dentro del plan y no ser una medida aislada", analizó Blanco.



El empresario agregó que los casos de Celulosa Argentina y de Vicentín "son preocupantes", ya que no solo el sector público sino también ahora el privado "tienen problemas, y si se generaliza esta situación será grave". Condiciones para el agro Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), opinó sobre la designación de Basterra que "será importante cómo quedará conformado su equipo de trabajo".



"También nos gustaría saber qué visión tiene respecto de los 14 puntos, con propuestas para el sector, que elaboramos en la Mesa de Enlace y le acercamos al presidente electo en su momento. Su posición frente a cada uno de estos puntos permitirá construir condiciones adecuadas para que la producción del campo se exprese en su máximo potencial", completó. Una patriada difícil El titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos, saludó: "Desde el empresariado le deseamos el mayor éxito al nuevo Gabinete. Nuestro país necesita que les vaya muy bien".



A su vez, Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), expresó: "Nos genera una buena expectativa el anuncio del Gabinete y estamos interesados en que todo funcione bien, es una patriada difícil. El país no está bien. Van a tener un trabajo arduo que realizar pero confiamos en que lo van a llevar adelante con la mayor responsabilidad y profesionalismo".



Sobre las primeras medidas y los anuncios de los próximos días, Grinman sostuvo que el comercio comparte en que hay que ponerle dinero a los bolsillos de la gente, "pero hay que ver de dónde sale". "Los esfuerzos deben ser compartidos con el Estado, porque el sector privado fue el que hizo los mayores ajustes en este tiempo y no se le puede sacar agua a las piedras", avisó.



Y acerca de la situación sectorial, anticipó que en 2019 el Comercio cerrará con una caída estimada en 12% o más, sin esperar un milagro en las ventas de fin de año.



Cronista.com.