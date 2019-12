Consideran que "no se justifica" subir retenciones a exportaciones de carne

Foto 1/2 Foto 2/2 El presidente de la SR Entre Ríos

Además, opinó que "es caro" el actual arancel de tres pesos por dólar embarcado por exportación de carne vacuna.



A la posibilidad de que el próximo gobierno de Alberto Fernández aplique una suba en las retenciones a las exportaciones de granos se suma ahora la carne vacuna, algo que para la Sociedad Rural de Entre Ríos no sólo sería contraproducente sino que además estaría "injustificada".



"Subir las retenciones de la carne o del resto de los granos, únicamente respondería a un factor político para complacer a ciertos sectores que conforman el Frente de Todos", afirmó Walter Feldkamp.



"No se justifica ni desde el punto de vista técnico, económico, ni financiero ni de nada", lanzó respecto a la carne vacuna e hizo referencia a lo que ocurrió en "los 12 años" de gobierno anterior "donde se prohibieron exportaciones y se pusieron retenciones".



"Con eso no se consiguieron los resultados que supuestamente querían como proteger la mesa de los argentinos sino que en el caso de la carne, por ejemplo, destruimos la producción, perdimos 11 millones de cabezas y cerraron 125 frigoríficos", enumeró el dirigente rural.



En contraposición, consideró que "si el problema de nuestra economía es desde hace 50 años la falta de dólares, necesitamos más de los que producimos para ser sustentables". Allí defendió la política para el sector del actual gobierno mediante la cual "se aumentó la producción, estamos volviendo a recuperar el stock, se han abierto mercados, se sacaron o se bajaron retenciones y hoy estamos viendo las noticias de que el último mes fue récord la exportación de carne por 363 millones de dólares, sólo en un mes" enfatizó Feldkamp.



Por todo eso, opinó que la "vuelta atrás" sería "una catástrofe". "Si está demostrado que el país necesita más dólares sigamos haciendo lo que se está haciendo hoy", insistió.



En ese tono, consideró que los tres pesos por dólar exportado que abonan los productores de carne vacuna representan un arancel "caro". "No tiene que haber nada de retenciones, porque el productor paga todos los otros impuestos además de la retención sobre la facturación bruta", se quejó y fue más lejos al proponer que "si queremos que todos colaboren porque no le ponemos qua las profesiones liberales que tributen el 5 por ciento de lo que cobran".



Tras mencionar estudios tanto del INTA como de la entidad a la que pertenece respecto al impacto en la economía y crecimiento del país que han tenido a lo largo de la historia las retenciones, Feldkamp indicó que "el crecimiento del país ha sido simultáneo al crecimiento del campo que creció cuando no tuvo trabas y cuando al campo le va bien está demostrado que a nadie la va mal", puso de relieve.



Precisó en otro orden que hoy en el país se produce un total de "200 kilos" de carne por persona por año contemplando vacuna, aviar y porcina: "Comparado con cualquier otro país, nos sobra", realzó y puso como ejemplo los "80 kilos promedio" que según dijo se calcula por persona en otras latitudes.



Más adelante, al ser consultado por la caída en el consumo que se evidencia en el país, explicó: "Que caiga no quiere decir que falta el alimento; 'consumo menos carne vacuna porque subió el precio, entonces diversifico y consumo pollo, cordero, etc'. Es lo que pasa en el mundo".



Tras plantear que "si lo que queremos es que haya producción, que se produzca más cantidad de kilos y que haya dólares, la carne tiene que tener un precio normal, internacional", dijo aunque aclaró que "así y todo" no llegará el precio internacional a las carnicerías argentinas porque la cantidad de vacas en el país es muchísima y los cortes que se exportan son distintos a los de consumo interno popular". (APF)