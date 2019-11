Una familia necesitó $35.436 para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires

Una familia tipo porteña propietaria de su vivienda necesitó en octubre un ingreso de $35.436 para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre, indicó hoy el Gobierno de la Ciudad.Según el estudio elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos, un hogar compuesto por una pareja económicamente activa con dos hijos tuvo que contar con al menos $17.430,98 para no ser considerado indigente y afrontar el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).Esa misma familia tuvo que percibir un monto de $35.436 para no caer en la pobreza, sin tener en cuenta el gasto de un alquiler.Los datos del informe arrojaron un incremento de 1,5% para la CBA si se compara con septiembre, mientras que frente al mismo período del año pasado el avance fue de 48,1%.En tanto, para la CBT de una familia tipo el aumento mensual fue de 2%, al tiempo que la interanual representó un ajuste al alza de 48,9%.El análisis sostuvo que en el caso de un hogar integrado por una pareja de 25 años, ambos económicamente activos y no propietarios de la vivienda, la CBT que delimita la línea de pobreza tuvo un costo de $24.993,29 en octubre.Así sucedió dado que subió 1,9% respecto del mes anterior y 45,2% con relación al mismo período de 2018.La CBA para ese hogar se ubicó en $10.572,89 tras registrar un incremento de 1,55% con relación a septiembre y de 48,1% con relación a octubre de 2018.Al evaluar un hogar integrado por una pareja de adultos mayores, económicamente inactivos y propietarios de la vivienda, subrayó que el monto necesario para no caer en la pobreza fue de $17.738,96, mientras que para no ser indigente la cifra se ubicó en $8.801,22.En ese caso, el aumento mensual de la CBT fue de 2%, al tiempo que interanualmente alcanzó el 49,1%.Para que un hogar unipersonal, de un adulto de 25 años, económicamente activo y propietario de la vivienda, la CBT tuvo un valor de $12.891,04 y la CBA de $5.715,08.