Coninagro: "Las retenciones no sofocan al sector, hay margen para discutirlas"

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, admitió hoy que las retenciones "no están sofocando" al campo, por lo cual consideró que "hay margen" para discutir una suba.Según el dirigente, "el esquema de retenciones ha variado porque está pesificado, de 3 ó 4 pesos por tonelada exportada. Varió sustancialmente en función de que ha habido devaluaciones muy pronunciadas: por lo tanto, al estar en pesos, tiene mucho menor impacto" en el sector.Para Iannizzotto, "hay un dólar que no está en una situación de atraso. Por lo tanto, el impacto de las retenciones no es un problema que sofoca (al campo). Por eso, creo que hay margen para conversar, pero todo depende del contexto productivo"."Si hay un contexto que apueste a lo productivo, nos sentaremos a discutir el tema de las retenciones. El problema fundamental está en la concentración", enfatizó el directivo, en declaraciones radiales.El jefe de Coninagro indicó además que en el sector "estamos esperando señales concretas del nuevo Gobierno", y deseó que Agricultura mantenga el rango de Ministerio durante la gestión de Alberto Fernández."Nos preocupa es que al agro se lo menciona como Secretaría y no como Ministerio. Eso sería un mal comienzo porque somos el sector más dinámico de la economía, generamos divisas y tenemos una fuerte impronta exportadora. Frente al comercio exterior no es lo mismo tener un Secretario que un Ministro", puntualizó.