Comenzó el simulacro de fiebre aftosa en Concepción del Uruguay

"Tal cual la palabra lo dice lo que vamos a hacer es un simulacro real como si hubiera un brote real de fiebre aftosa, en donde participan más de 60 personas entre personal del Senasa y otras instituciones. Lo que se busca es entrenar la fuerza de contingencia para futuras emergencias", así lo explicó Matias Nardello - Director Nacional de Sanidad Animal de SENASA- en comunicación con Campo en Acción.



Del 11 al 15 de noviembre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizará un simulacro de atención de un foco de fiebre aftosa en Concepción del Uruguay.



En que consiste y cuál es el objetivo del simulacro



Tal cual la palabra lo dice lo que vamos a hacer es un simulacro real como si hubiera un brote real de fiebre aftosa, en donde participan más de 60 personas entre personal del Senasa y otras instituciones. Lo que se busca es entrenar la fuerza de contingencia para futuras emergencias.



Se realizará todo el recorrido desde ir al campo para tomar muestras, hacer la comunicación, mandarlas al laboratorio, procesar las muestras hacer la intervención de campo, charlar con los productores e ir a la ruta parar autos para desinfectar.



En este caso elegimos Concepción del Uruguay donde está el INTA que será e centro de operaciones, va a ser el único del año en el país. Durante los cuatro días previstos se hace todo el recorrido y se concluye con una evaluación donde se analizarán las principales fortalezas y los puntos a mejorar.



Brasil deja de vacunar contra la fiebre aftosa en el estado de Paraná? ¿cómo puede afectar a la región?



La probabilidad de aparición de un foco es muy baja en la región, recordemos que el último foco se dio en Paraguay en 2011, tampoco hay circulación viral. Lo que hacemos todos los países es estar monitoreando permanente que no haya circulación del virus ni aparición de focos.



La región hoy está en una situación muy favorable respecto a otros años, de 2000 a 2010 hubo en todos los países focos y de 2011 a la fecha no hubo focos, con lo cual creemos que la situación regional epidemiológica es favorable pero nos hace estar más atentos por la medida que tomó Brasil.



Nuestro país no está preparado en este momento para dejar de vacunar, el simulacro es parte de un proceso simultáneo y sistemático preparar al país para evitar la introducción y segundo para atender contingencia. Estamos comenzando a hacer el recorrido por eso estamos proponiendo la unificación de estrategias de vacunación en todo el país ? que se va a llevar a cabo el año que viene- y a partir de ahí empezar el recorrido para tener una mejor y exhaustiva vigilancia.



Entes de vacunación



Son un aliado estratégico del Senasa que encomienda la vacunación de todo el ganado en el país, el trabajo es muy bueno, obviamente siempre hay mejoras por hacer en la actividad destacó Nardello ante la consulta de cómo veía su labor.



En esta oportunidad participaran vacunadores, referentes de algunas gremiales y los productores que ya nos reunimos, tiene un guion y una participación activa. De hecho este simulacro va a tener algunas complicaciones vamos a meter algo de cerdos y aves porque tenemos que estar preparados para cualquier contingencia no solo aftosa, sino peste porcina africana e influenza aviar. El ejercicio en realidad es para prepararnos para cualquier tipo de emergencia.



Otras enfermedades



En ganado bovino argentina tiene un status sanitario libre de todas las enfermedades que limitan el comercio. El problema de la aftosa es que es tan contagiosa que ningún país lo quiere tener. No hay otra enfermedad comparable con la velocidad de trasmisión que tiene la aftosa.



En Entre Ríos preocupa el tema de garrapatas pero se viene trabajando muy bien junto con FUCOFA que lleva la intervención sobre los focos. Sabemos que es una enfermedad endémica con lo cual gran parte de la responsabilidad es de los productores que trae ganado de otra parte. "Es una enfermedad con la hay que estar acostumbrados a vivir"- concluyó Nardello.