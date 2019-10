El dólar avanzó 42 centavos en la semana y cerró en $60,73

En el mercado mayorista donde la divisa ganó tres centavos y finalizó a $58,35, mientras que en la semana la moneda norteamericana trepó 30 centavos.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó que la tasa de política monetaria cerrara sin modificaciones respecto del cierre de ayer al finalizar a 68,002% y en la semana retrocedió dos puntos básicos. El total adjudicado fue de $231.130 millones sobre vencimientos por $244.576 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $13.436 millones.



"El BCRA se transformó hoy en el principal abastecedor de una demanda que no tuvo respuesta suficiente del lado de la oferta genuina", señaló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio. Y, agregó que el precio de la divisa norteamericana en el sector mayorista quedó "en el nivel más alto del mes y en un rango solo superado hasta ahora por los registros de fines de agosto".



"El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 473 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE", acotó.