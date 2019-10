Tras las PASO se perdieron u$s 18.500 millones en reservas del Banco Central

Economía Depósitos en dólares del sector privado cayeron a su nivel más bajo en tres años

Tras las elecciones primarias en las que triunfó Alberto Fernández, el Banco Central perdió reservas por unos US$ 18.500 millones, incluidos unos US$ 11.400 millones que se fueron de los depósitos de las entidades financieras.Ese es el escenario luego de que este viernes se pagaron cerca de US$ 500 millones de vencimientos de una LETE y el martes se habían desembolsado otros US$ 114 millones.Antes de las elecciones, el dólar había cerrado a $ 46,54 para la venta en el mercado minorista, y el lunes posterior a las elecciones se disparó a $ 57,30.Así, tras los comicios la divisa estadounidense subió casi 11 pesos en un día.El vuelco de los inversores y ahorristas al dólar hizo que el Banco Central vendiera US$ 3.800 millones de reservas en el mercado de contado.El stock de depósitos en los bancos cayó 35%, unos US$ 11.400 millones, que se fugaron a cajas de seguridad o al exterior.Antes de esa debacle, las reservas rondaban los US$ 66.300 millones mientras que ahora quedaron a US$ 47.800 millones.Ante la disparada del dólar, el Gobierno fijó un cepo cambiario que limita a US$ 10.000 la compra mensual de divisas por persona.En el medio, se adoptaron decisiones destinadas a acelerar la liquidación de divisas por parte de los exportadores.Ante las limitaciones para comprar divisas, el mercado buscó alternativas para adquirir moneda norteamericana y en muchos casos sacarla del país.Compañías e inversores apelaron a la Bolsa de Comercio, comprando acciones o bonos en pesos y vendiéndolos en dólares.De ahí surge una diferencia con la cotización en bancos y casas de cambio que supera en casi 15% el tipo de cambio.Por eso, tras las PASO el tipo de cambio oficial subió 28% y, con el control de cambios, el denominado contado con liqui avanzó 44%.Especialistas estiman que de acá a diciembre se irán del sistema otros US$ 4.000 millones.Alberto Fernández plantea un escenario mucho más difícil y advierte que en caso de llegar al poder tendrá disponibles sólo US$ 11.000 millones para empezar a gobernar.