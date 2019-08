Videos: Preocupa la invasión de mangas de langostas y el ataque a cultivos

Alerta Langosta

Santiago del Estero está en una situación extrema por la invasión de langostas que sería la más grande del país. Estos insectos tomaron alrededor de 100 a 150 hectáreas, principalmente en la zona de Matará y Lugones.Los productores de la zona de riego se encuentran preocupados y en estado de alerta por el avance de dos mangas de langostas que fueron detectadas en la víspera, ante la posibilidad que puedan atacar los sembradíos de diferentes cultivos que se encuentran implantados en esta zona productiva que involucra a más de 80 mil hectáreas.El secretario de la Federación de Asociaciones Agropecuarias (Faas), Pablo Karnatz, señaló ayer que "hoy estamos rodeados por todos lados, se supone que hay más mangas de langostas. Hoy hablamos con la gente del Senasa. Primero, porque hay una temperatura mayor que la esperada, hay viento y antes del apareamiento las langostas son más erráticas y vuelan hasta con viento en contra".Agregó que a la manga de langostas que se detectó el fin de semana en Matará y que llegó hasta Lugones, luego se sumó otra avistada en Amamá. "Esta última está en la ruta 89, cerca de Roldán, en la zona sudoeste entre Suncho Corral y Yuchán. De acuerdo con la dirección del viento puede terminar volviendo a Matará o quedar en una zona cercana. Hizo 60 kilómetros de recorrido el lunes, lo que era de esperar porque la temperatura fue mayor a 20 grados y con viento norte", indicó.Señaló que el Senasa reforzó su presencia. "Hay 5 equipos turbo soplantes, uno está llegando desde Córdoba y otro de Santa Fe. Pero hasta que no se asiente en algún lado no podemos hacer nada, porque están en la etapa en la que comen y vuelan", señaló al diarioPuntualizó que "hay claramente dos mangas. De la de Lugones no se supo nada y creemos que está ahí. Pero la más peligrosa es la que está cerca de Roldán, cruzando la ruta 89, a mitad de camino entre Suncho Corral y Yuchán. Están repitiendo el recorrido de otros años. Si vuelan más al sudeste pueden llegar a Matará donde hay avena y alfalfa. Pero no se puede descartar que tome otro rumbo hacia la Colonia El Simbolar.Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores Rurales y Afines (Apra) Raimundo Romero, señaló que "nosotros estamos preparados para todo en la zona de riego, porque donde la langosta ve verde, para y se come todo, más aún en la noche. Ahora no está haciendo mucho daño porque está comiendo las hojas de los árboles. Pero si avanza para esta zona puede ser gravísimo. Por eso hay que estar preparados con las máquinas turbo soplantes".Recordó que "en mi caso, el anteaño pasado he tenido un ataque de langostas. En la zona de riego ahora hay sembrado de todo: zanahoria, cebolla, lechuga, alfalfa. Hay de todo. La gente está agazapada por cualquier cosa. Existe una preocupación terrible por si llega a la zona de riego, porque si nos agarra los sembrados va a hacer un desastre. En años anteriores ha comido algo, pero la hemos corrido. El asunto es no dejarla asentar durante la noche. Ese es el tema".Señaló que "hay una manga que se ha visto entre Suncho Corral y Roldán. Pero si viene para lado de La Cañada, hacia el norte, ahí haría mucho daño. Estaríamos al frente, porque en Fernández estamos al frente de La Cañada. En la zona de riego estamos en alerta y los que sembraron avena o alfalfa en secano para mantener sus animales, también lo están, porque las mangas son grandísimas".